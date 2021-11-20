伊朗中部缺水釀示威抗議 能源部長致歉盼在幾個月內解決問題

伊朗中部城市伊斯法罕，因水資源匱乏爆發大規模抗議。（法新社）

2021/11/20 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）19日爆發農民示威，抗議水資源匱乏，也指控政府常年將扎因代河（Zayandeh Rud river）的水源分送至其他區域，導致農民生計受到威脅。讓能源部長不得不公開致歉，承諾將在幾個月內改善缺水問題。

根據《路透》報導，伊朗中部城市伊斯法罕，19日爆發農民抗爭活動，示威者手舉「讓伊斯法罕再次呼吸，復甦扎因代河」的標語，站在乾涸的河床上表達訴求，甚至有農民直接在現場搭起了帳棚。

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對此，伊朗能源部長梅赫拉比安（Ali Akbar Mehrabian）向國營電視台表示：「我向所有親愛的農民致歉，對於不能提供所需灌溉水源一事，我感到羞愧，在上帝的協助下，我希望我們（政府）能在接下來的幾個月內，克服水資源匱乏的問題。」

由於伊朗政府常年將扎因代河的水源分送至國境其它地區，讓伊斯法罕的農民面臨缺水窘境，導致農地乾涸，無法灌溉，直接威脅到居民的生計。而伊朗媒體也透露，該城一條通往雅茲德（Yazd Province）的輸水管，也屢次遭到破壞。

伊朗能源部長梅赫拉比安，已針對此事向示威農民公開致歉。（圖擷取自@Mehrabian_org官方推特）

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