為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    伊朗中部缺水釀示威抗議 能源部長致歉盼在幾個月內解決問題

    伊朗中部城市伊斯法罕，因水資源匱乏爆發大規模抗議。（法新社）

    伊朗中部城市伊斯法罕，因水資源匱乏爆發大規模抗議。（法新社）

    2021/11/20 16:12

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）19日爆發農民示威，抗議水資源匱乏，也指控政府常年將扎因代河（Zayandeh Rud river）的水源分送至其他區域，導致農民生計受到威脅。讓能源部長不得不公開致歉，承諾將在幾個月內改善缺水問題。

    根據《路透》報導，伊朗中部城市伊斯法罕，19日爆發農民抗爭活動，示威者手舉「讓伊斯法罕再次呼吸，復甦扎因代河」的標語，站在乾涸的河床上表達訴求，甚至有農民直接在現場搭起了帳棚。

    對此，伊朗能源部長梅赫拉比安（Ali Akbar Mehrabian）向國營電視台表示：「我向所有親愛的農民致歉，對於不能提供所需灌溉水源一事，我感到羞愧，在上帝的協助下，我希望我們（政府）能在接下來的幾個月內，克服水資源匱乏的問題。」

    由於伊朗政府常年將扎因代河的水源分送至國境其它地區，讓伊斯法罕的農民面臨缺水窘境，導致農地乾涸，無法灌溉，直接威脅到居民的生計。而伊朗媒體也透露，該城一條通往雅茲德（Yazd Province）的輸水管，也屢次遭到破壞。

    伊朗能源部長梅赫拉比安，已針對此事向示威農民公開致歉。（圖擷取自@Mehrabian_org官方推特）

    伊朗能源部長梅赫拉比安，已針對此事向示威農民公開致歉。（圖擷取自@Mehrabian_org官方推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    伊朗缺水危機民眾上街抗議 1人死亡官方稱流彈擊斃
    2021/07/18 09:43

    伊朗缺水危機民眾上街抗議 1人死亡官方稱流彈擊斃
    伊朗網路瘋傳 安全部隊疑開槍鎮壓示威民眾
    2020/01/13 16:15

    伊朗網路瘋傳 安全部隊疑開槍鎮壓示威民眾

    陳淑芳「不老丸」吃半年變這樣！
    伊朗示威民眾逾百死 軍方派狙擊手射殺抗議者
    2019/11/20 09:51

    伊朗示威民眾逾百死 軍方派狙擊手射殺抗議者
    伊朗反政府示威擴大 12死、逾400人被捕
    2018/01/02 06:00

    伊朗反政府示威擴大 12死、逾400人被捕

    20年的傳奇！盧彥勳紀念盒開始預購
    伊朗反政府抗爭風波 已釀2死、200人被捕
    2018/01/01 13:19

    伊朗反政府抗爭風波 已釀2死、200人被捕
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播