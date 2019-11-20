伊朗示威民眾逾百死 軍方派狙擊手射殺抗議者

伊朗調漲油價導致民眾上街抗議，當局竟派出狙擊手從屋頂上向示威人群開槍。（法新社）

2019-11-20 09:51:22

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗上星期開始調漲油價，進而導致民眾上街抗議，國際特赦組織指出，當局派出狙擊手從屋頂向示威人群開槍，其中一次甚至是從直升機上射殺平民，目前伊朗21個城市共有106名抗議者喪生，另有1000多人被捕，但也有消息顯示死亡人數達到200多名。

據《路透》報導，年輕人和工人們對伊朗生活水準下降、國家腐敗以及貧富差距日益擴大相當憤怒，他們焚燒了高級官員的照片，並呼籲統治者下台，安全部隊與示威者之間就此發生衝突。

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國際特赦組織表示，伊朗安全部隊非法殺人的行為相當令人震驚，他們使用了過度和致命的武力鎮壓和平抗議活動，更有甚者，伊朗當局沒有將平民遺體交還給家屬，而是在未驗屍的情況下迅速埋葬。

伊朗司法部門發言人埃斯馬伊利（Gholamhossein Esmaili）對此強調，目前局勢已恢復平靜，但在網路封鎖下仍不斷有抗爭影片在社交媒體上出現，從中可以看到18日晚間多個城市仍存在抗議活動，大量安全部隊部署在街道上。

半官方通訊機構伊朗學生新聞社（ISNA）指出，安全部隊在示威活動中也遭到殺害，有3人在德黑蘭附近被刺死。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）譴責示威者根本就是暴徒，並批評是美國等境外敵人導致了這些動盪。

伊朗革命衛隊警告，若民眾繼續進行抗議行為，當局將採取果斷的行動。聯合國人權辦事處則表示，他們已收到數十人被殺害的消息，將持續關注使用實彈的安全部隊，並敦促伊朗不要以武力鎮壓示威。

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