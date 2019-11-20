為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

伊朗示威民眾逾百死 軍方派狙擊手射殺抗議者

伊朗調漲油價導致民眾上街抗議，當局竟派出狙擊手從屋頂上向示威人群開槍。（法新社）

伊朗調漲油價導致民眾上街抗議，當局竟派出狙擊手從屋頂上向示威人群開槍。（法新社）

2019-11-20 09:51:22

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗上星期開始調漲油價，進而導致民眾上街抗議，國際特赦組織指出，當局派出狙擊手從屋頂向示威人群開槍，其中一次甚至是從直升機上射殺平民，目前伊朗21個城市共有106名抗議者喪生，另有1000多人被捕，但也有消息顯示死亡人數達到200多名。

據《路透》報導，年輕人和工人們對伊朗生活水準下降、國家腐敗以及貧富差距日益擴大相當憤怒，他們焚燒了高級官員的照片，並呼籲統治者下台，安全部隊與示威者之間就此發生衝突。

國際特赦組織表示，伊朗安全部隊非法殺人的行為相當令人震驚，他們使用了過度和致命的武力鎮壓和平抗議活動，更有甚者，伊朗當局沒有將平民遺體交還給家屬，而是在未驗屍的情況下迅速埋葬。

伊朗司法部門發言人埃斯馬伊利（Gholamhossein Esmaili）對此強調，目前局勢已恢復平靜，但在網路封鎖下仍不斷有抗爭影片在社交媒體上出現，從中可以看到18日晚間多個城市仍存在抗議活動，大量安全部隊部署在街道上。

半官方通訊機構伊朗學生新聞社（ISNA）指出，安全部隊在示威活動中也遭到殺害，有3人在德黑蘭附近被刺死。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）譴責示威者根本就是暴徒，並批評是美國等境外敵人導致了這些動盪。

伊朗革命衛隊警告，若民眾繼續進行抗議行為，當局將採取果斷的行動。聯合國人權辦事處則表示，他們已收到數十人被殺害的消息，將持續關注使用實彈的安全部隊，並敦促伊朗不要以武力鎮壓示威。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
伊朗大漲油價引抗議 政府連續第3天全國大斷網
2019-11-19 11:33

伊朗大漲油價引抗議 政府連續第3天全國大斷網
荷蘭示威者走上街頭 怒批佳節傳統種族歧視
2019-11-17 10:49

荷蘭示威者走上街頭 怒批佳節傳統種族歧視
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
香港再傳示威者墜樓！黑衣男遭砍殺倒臥血泊
2019-11-14 06:28

香港再傳示威者墜樓！黑衣男遭砍殺倒臥血泊
伊拉克首都爆血腥示威 實彈鎮壓釀至少5死
2019-11-05 10:31

伊拉克首都爆血腥示威 實彈鎮壓釀至少5死
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播