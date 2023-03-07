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    逾千名女學生疑遭毒氣攻擊 伊朗領導人怒斥「不可饒恕」

    伊朗最高領袖哈米尼痛批，毒氣事件是「不可饒恕」的罪行。（歐新社）

    伊朗最高領袖哈米尼痛批，毒氣事件是「不可饒恕」的罪行。（歐新社）

    2023/03/07 12:03

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗各地數十間女子學校，近期皆發生疑似毒氣攻擊事件，大批女學生因此送醫急救。伊朗最高領導人哈米尼週一（6日）痛批，該事件是「不可饒恕」的罪行。

    據《路透》報導，伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）週一表示，毒害女學生是「不可饒恕」的罪行。哈米尼強調，如是有意為之，加害者應被處以極刑。伊朗頭巾革命爆發後，示威活動已延燒數月，毒氣攻擊顯然發生在敏感時刻。

    哈米尼說：「當局應認真追查學生中毒的問題。如果證明是故意，犯下這種罪行的人應被判處死刑」。伊朗媒體和官員稱，已有逾1千名女學生遭到「輕度毒素」攻擊，反對女性受教權的極端伊斯蘭主義團體極可能涉案。

    毒氣攻擊於去年11月，自伊朗中部什葉派聖城科姆巿（Qom）開始，已蔓延到伊朗全國31省中的25個省份，部分家長被迫讓孩子輟學，也導致頭巾革命規模進一步擴大。一名女學生接受電視台訪問時回憶：「一股難聞的氣味突然襲來，我感到頭暈目眩，接著就癱倒在地。」

    美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）近日在記者會上抨擊：「伊朗女孩僅因為接受教育，而疑似被毒害，是非常可恥、且不可接受的」。白宮呼籲伊朗應展開獨立調查，探究毒氣攻擊與頭巾革命是否相關；如為連鎖事件，聯合國「伊朗事實調查團」應即刻介入調查。

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