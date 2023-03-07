晶片和AI高管獲邀參與「兩會」 網路大老被習近平一腳踢開

中國上週末在北京舉行「兩會」（全國人大會議和政協會議），有近100個遭美國制裁的軍工企業、人工智慧（AI）、半導體和雲端運算領域企業的代表參與。（路透）

2023/03/07 17:56

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據華爾街日報、日經新聞報導，中國上週末在北京舉行「兩會」（全國人大會議和政協會議），有近100個遭美國制裁的軍工企業、人工智慧（AI）、半導體和雲端運算領域企業的高階主管或代表參與，這些企業被視為中國政府在科技發展政策方面推動軍民融合的關鍵，並可能是中國加速「新型舉國體制」成為科技強權的一環。

不過騰訊執行長馬化騰、百度執行長李彥宏、網易執行長丁磊、聯想集團執行長楊元慶均未出席「兩會」。這些人的缺席反映出1個越來越明顯的政治現實：在中國被稱作平台經濟的網路服務業，已不再是中國政府發展的重點。

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參與「兩會」的國有軍工企業代表，包括製造武器的中國兵器工業集團（NORINCO）、中國航天科技集團（CASC）、為解放軍處理資訊科技服務的中國電子科技集團（CETC）。

參與「兩會」的新面孔包括，人臉辨識技術巨擘商湯集團負責人湯曉鷗、聲音辨識技術公司科大訊飛（iFlytek）創辦人劉慶峰、華虹半導體董事長張素心、AI晶片製造商寒武紀（Cambricon）執行長陳天石。來自半導體領域的其他代表，包括中國科學院副院長和晶片專家李樹深、中芯國際工程師郭會琴。

阿里巴巴技術委員會主席、該公司雲端業務創始人王堅，獲邀擔任政協會議特別嘉賓，京東集團技術委員會主席、該公司雲端運算部門負責人曹鵬，也獲邀擔任政協委員。

再次當選人大代表或政協委員的科技界大老，包括網路安全公司奇虎360科技公司執行長周鴻禕，智慧手機製造商小米集團創辦人雷軍，雷軍帶頭的1支規模15億美元基金將投資中國晶片產業。

中國的新政策目標已在第十四個五年計畫中有所闡述，「十四五」涵蓋了中國從2021年至2025年的發展計劃，強調包括5G、AI、晶片、機器人和智慧製造等技術創新，並將其置於國家發展議程的核心。

諮詢公司歐亞集團主管魯筱萌表示：「丁磊、李彥鴻和馬化騰是舊時代的象徵，中國政府安排新一批高管參加「兩會」，等於是認可後者的商業模式，暗示他們才是中國科技的未來。」這種變動也凸顯出中國政府的政策重點正在轉向高科技和供應鏈的自給自足，目前中國在這兩方面都面臨來自美國與日俱增的壓力。

華府諮詢公司歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）負責中國和科技事務的高級副總裁崔歐洛（Paul Triolo）表示，目前習近平和中共正準備與美國長期抗爭，他們並非意在主導未來的技術，而是著眼於掌控中國的技術供應鏈，使其不受美國監管部門的箝制，在這種情況下，中國政府需要民營企業助力。

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