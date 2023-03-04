為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國人大公布會議日程 10日選舉國家主席

    中國全國人大今晚公布第一次會議日程，中國國務院總理李克強5日發表任內最後一次政府工作報告，10日將選舉中國國家主席，11日決定國務院總理。（路透）

    中國全國人大今晚公布第一次會議日程，中國國務院總理李克強5日發表任內最後一次政府工作報告，10日將選舉中國國家主席，11日決定國務院總理。（路透）

    2023/03/04 22:10

    〔中央社〕中國全國人大今晚公布第一次會議日程，在8天半的會期，重頭戲是中國國務院總理李克強5日發表任內最後一次政府工作報告，10日將選舉中國國家主席，11日決定國務院總理。

    根據中國人大網，第14屆全國人民代表大會第一次會議日程4日晚間公布，由會議主席團第一次會議決定。

    新一屆全國人大首次會議的重頭戲，首先是5日開幕舉行代表大會第一次全體會議，聽取李克強發表其任內最後一次政府工作報告。

    據公布，10日代表大會第三次全體會議上，將表決「關於國務院機構改革方案的決定草案」；選舉中國主席、副主席；全國人大委員長、副委員長、秘書長；選舉中國中央軍事委員會主席等。

    習近平可望在10日連任國家主席，加上中共總書記、中央軍委主席的職銜，完成「三位一體」的最高權位。另據港媒報導，中國國家副主席預料由韓正接任。

    全國人大委員長確定將由政治局常委排名第三的趙樂際接任，他今天被推選為主席團常務主席。

    據公布，全國人大第四次全體會議11日將決定國務院總理人選。一般預期，常委排名第二的李強將接任國務院總理。同一天還將選舉國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、第十四屆全國人大常委會委員等。

    全國人大第五次會議12日將決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選。

    全國人大13日舉行閉幕的第六次會議，表決關於政府工作報告的決議等草案。另外，新選上的中國國家主席與人大常委會委員長會將發表講話。

    全國人大13日閉幕後，隨即將召開總理記者會作為兩會的壓軸大戲。今年將是李強走馬上任後，第一次以總理身分會見中外記者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    年僅23歲 最正女飛官徐楓燦成全國人大討論「嬌點」
    2023/03/04 13:54

    年僅23歲 最正女飛官徐楓燦成全國人大討論「嬌點」
    中國兩會半導體董座取代網路巨頭 甄子丹、靳東入列政協委員
    2023/03/04 12:36

    中國兩會半導體董座取代網路巨頭 甄子丹、靳東入列政協委員

    本季依然美味的青森蘋果 真心誠意直送台灣
    中國政協、人大兩會今明開幕
    2023/03/04 05:30

    中國政協、人大兩會今明開幕
    中國兩會將登場 經濟團隊改組料前所未有
    2023/03/03 14:28

    中國兩會將登場 經濟團隊改組料前所未有
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播