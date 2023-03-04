中國兩會半導體董座取代網路巨頭 甄子丹、靳東入列政協委員

中國全國政協、人大「兩會」今（4日）陸續登場。（資料照，歐新社）

2023/03/04 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協、人大「兩會」今（4日）起登場，會前外界觀察，包含騰訊主席馬化騰與百度董事長李彥宏等網路巨頭都掉出名單外，取而代之的則是半導體、晶片和電動車領域專家。此外本次也有不少名人政協委員和人大代表，像是武打明星甄子丹、男藝人靳東、被稱為最正女飛官的徐楓燦、小米董事長雷軍等人。

今日中國全國第14屆人民政治協商會議及第14屆人民代表大會陸續登場，首先於12點人大會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。今日下午3點則是全國政協舉行開幕會，會期為期7天半，並於3月11日下午閉幕。期間將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，以及安排8次小組會議。

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在兩會開始前外界格外關注出席人員名單，包含中國網路巨頭騰訊創辦人馬化騰、百度董事長兼首席執行官李彥宏都從人大代表名單中被刪除，網易執行長丁磊、搜狗執行長王小川也都不再是政協委員，凸顯網路巨頭對未來政策的影響力漸趨式微。

取而代之進入第14屆人大代表名單的，則包含中國科學院大學校長李樹深、小鵬汽車董事長何小鵬、晶片製造商華虹半導體董事長張素心、小米董事長雷軍、廣汽總經理馮興亞等人。成為第14屆政協委員的則有AI晶片開發商寒武紀科技董事長陳天石、360董事長周鴻禕，顯示中國國家主席習近平對半導體、電動汽車及人工智慧等戰略領域的重視。

除了晶片科技領域，本次也有不少名人政協委員和人大代表，如武打明星甄子丹、男藝人靳東都是本屆政協委員，徐楓燦、雷軍則是本屆人大代表。其中甄子丹是繼汪明荃、成龍後，第3名成為政協委員的香港藝人。

中國全國政協、人大「兩會」今（4日）陸續登場，本次有不少名人政協委員和人大代表，像是武打明星甄子丹（見圖）、男藝人靳東。（資料照，華映提供）

中國全國政協、人大「兩會」今（4日）陸續登場，本次有不少名人政協委員和人大代表，像是武打明星甄子丹、男藝人靳東（見圖）。（圖擷自網路）

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