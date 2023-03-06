滿朝盡是習家班！ 美媒盤點習近平七大親信組成執政新主力

2022年10月23日，中共20大新一屆常委亮相，分別是習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。（法新社檔案照）

2023/03/06 21:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕今年中國人大、政協「兩會」適逢中央政府換屆，新舊人馬交替。以中共總書記習近平為政治核心的團隊全然掌握國家機器，中國政壇將完成去年10月中共第20次全國代表大會（簡稱「20大」）的人事交替。華爾街日報盤點習近平七大親信出線，組成執政新主力。

此外，《香港星島日報》則預測，前北京市委書記蔡奇繼在20大獲破格提拔「入常」，名列中共新一屆政治局常委，並任中央書記處第一書記後，很有可能接替丁薛祥，擔任中央辦公廳主任這個「大內總管」角色。前總理溫家寶、前政治局常委曾慶紅、即將卸任全國人大委員長的栗戰書都擔任過此職，角色重要。

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蔡奇任職福建與浙江期間，曾長年與習近平共事，他在主政北京之前，更只花了9年半就從杭州市長升至北京市長，仕途躍升速度令外界印象深刻。

《華爾街日報》5日刊登「中國新的主要排解問題者」一文提到，中國新領導班子都是習的心腹，在去年20大已獲拔擢進入中共菁英圈。而令人關切的是，這些「自己人」是否能因與習近平的關係，能對中國未來的方向做出更多艱難的決定，或是淪為習近平的應聲蟲？

文中盤點的人選，包括總理李強、全國人大委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧、國務院常務副總理丁薛祥、主管經濟、財政和貿易政策的常務副總理何立峰、負責外交事務的國務委員秦剛、負責軍事事務的國務委員何衛東。

以往總理主政中國經濟大權，被視為習近平心腹的李強，與前任、被視為弱勢的李克強相比，能擁有多大幅度的經濟決策權，值得關注。

此外，接棒汪洋成為新任全國政協主席的王滬寧，將主管最敏感的兩大事務：種族與宗教事務，以及對台事務，負責對台政策與統戰。王滬寧被視為中共新保守派代表，提倡政府更強勢，權力更集中，以確保穩定，對抗西方自由派的影響。

另外值得關注的是，解放軍東部戰區去年8月圍島演習設計者何衛東，在20大破格直升中央軍委副主席，又將出任負責軍事事務的國務委員。何衛東曾在福建省廈門市與習近平共事，他在2019年退役前，被拔擢為東部戰區司令，負責台海的主攻部隊。何衛東1月在解放軍會議中表示，將會加強作戰軍力。

排名第四的中共政治局常委王滬寧（見圖）將接替汪洋擔任中國全國政協主席，也將接對台工作領導小組副組長，主掌對台統戰工作。（路透檔案照）

中央軍委副主席何衛東，預料將兼任負責軍事事務的國務委員，去年8月圍台軍演，就是由他一手策畫。（圖擷取自推特）

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