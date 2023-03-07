會客隨身戴血氧機 車臣「抖音戰神」恐真的病了

卡德羅夫3月3日會見來訪的頓內茨克佔領卡德羅夫3月3日會見頓內茨克傀儡首長普西林（Denis Pushilin）一行人，可以看到他手指戴上戴上疑似便攜式血氧機的醫療器材。（圖擷取自影片）

2023/03/07 16:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，有關俄羅斯知名「網紅」、車臣共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）因中毒導致嚴重腎臟問題的傳聞愈演愈烈，還傳出他求助外國名醫救治。卡德羅夫最近一次露面的影片近日曝光，可以清楚看到他手指戴上疑似便攜式血氧機的醫療器材，健康亮紅燈，恐非空穴來風。

卡德羅夫3月3日會見來訪的頓內茨克佔領區傀儡首長普西林（Denis Pushilin）一行人，烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）6日在其Telegram頻道公布相關影片，可以看到卡德羅夫面色陰沉、身形臃腫，傳出可能是染上毒癮或腎功能衰竭。

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格拉申科特別出，卡德羅夫食指戴上了便攜式血氧機，據悉不但可以連續監測血氧值和脈搏，在參數超出設定值時還會透過手機報警，這從側面驗證了卡德羅夫健康的確出問題。

卡德羅夫因在俄烏戰爭期間屢拍攝造假影片，被譏稱為「抖音戰神」，據德國大報《圖片報》（Bild）此前報導，卡德羅夫近來鮮少出現在公共場合，2月22日也缺席了總統普廷的國情咨文演說，據悉不但染上毒癮，還可能罹患嚴重腎臟疾病，而他疑因中毒而信不過莫斯科的醫生，已從阿拉伯聯合大公國請名醫為他治療。

普廷前接見卡德羅夫的長子阿赫馬特（Akhmat Kadyrov），是20多年來首次有卡德羅夫以外的人代表車臣晉見普廷。（圖翻攝自推特@BocanekMarek）

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