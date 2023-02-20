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    眼見瓦格納集團受重用 車臣「抖音戰神」也想自組傭兵團

    車臣總統卡德羅夫有意組建私人軍事企業。（路透）

    車臣總統卡德羅夫有意組建私人軍事企業。（路透）

    2023/02/20 08:56

    〔即時新聞／綜合報導〕由俄羅斯總統普廷盟友、富商普里格津（Yevgeny Prigozhin）創辦的傭兵集團「瓦格納集團（Wagner Group）在烏俄戰爭中成為俄軍重要戰力，車臣自治共和國領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）眼見瓦格納集團獲得普廷重用，他在19日表示，未來將以瓦格納集團的類似編制建立自己的「私人軍事企業」。

    根據《路透》報導，卡德羅夫在社群媒體Telegram發文表示，瓦格納集團在烏克蘭前線與俄軍一同作戰，取得許多「令人印象深刻」的戰果，因此私人軍事企業已成為不可或缺的項目。卡德羅夫提到，他目前認真考慮創建一家私人軍事企業，並和好友普里格津一同「切磋競爭」。卡德羅夫認為：「一定會成功的。」

    卡德羅夫麾下車臣部隊與瓦格納集團，基本上不受俄羅斯軍事指揮系統管轄，卡德羅夫與普里格津兩人是普廷的「堅定盟友」，但兩人也曾在戰爭議題上公開反對俄軍高層。近期瓦格納集團在烏東戰線的作用越來越深，西方外交官員擔憂，這些在俄軍體制外的私人軍事企業逐漸崛起，未來可能會對俄羅斯的穩定造成威脅。

    車臣部隊在俄烏戰爭期間因屢拍攝造假影片，被譏為「抖音軍」（TikTok Force），其領導人卡德羅夫被冠上「抖音戰神」等封號。

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