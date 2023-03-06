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    南韓樂透再傳爭議 二獎有103注在同間彩券行開出

    南韓6/45樂透第1057期，二獎高達664注且其中103注集中在同間彩券行，引起人為操控爭議。韓鈔示意圖。（彭博）

    南韓6/45樂透第1057期，二獎高達664注且其中103注集中在同間彩券行，引起人為操控爭議。韓鈔示意圖。（彭博）

    2023/03/06 15:34

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓6/45樂透第1057期於4日開出，頭獎號碼為8、13、19、27、40、45，特別號則是12，對中5+1的二獎共有664注，其中103注集中在同間彩券行，再度引起人為操控爭議。

    《韓聯社》報導，首爾東大門旺山路的彩券行，本期樂透開出103注二獎，每注獎金為690萬韓元（約新台幣16.3萬元）。不過，南韓樂透二獎機率為136萬分之1，去年平均每期二獎只有75.7注，因此被認為相當不尋常。

    對此，南韓管理樂透的企劃財政部福券委員會公布資料，指稱第1057期樂透共售出1億1252萬注，按機率來看應該差不多會有83人對中二獎，但假如買家靠著選號也有可能造成中獎注數過多的情況。

    福券委員會表示，這次664注二獎當中有609注為自選號碼，在眾所矚目的旺山路彩券行分別有1注快選和102注自選，而且有100注是在同天同時間售出，推斷應當是某個買家對這組號碼相當有自信因此下重本。

    福券委員會強調，樂透開獎完全是隨機組合，在偶然狀況下有可能會發生中獎人數眾多的情況，例如英國2016年的彩券就有4082人中了頭獎。

    福券委員會指出，樂透開獎是在全國觀眾面前進行現場直播，號碼球的重量、大小以及抽球機的運作情況，在開獎前都會由警察監督檢查。另外，所有彩券行的電腦銷售端都會在每週六開獎當天晚間8時關閉，和樂透伺服器斷開連結，不可能有操控的情況出現。

    南韓彩券網站顯示，6/45樂透每週六晚間8時35分在《MBC》直播開獎，晚間8時封盤後至週日上午6時停售，抽球機為法國Akanis Technologies所製造。

    據了解，南韓樂透曾於去年的第1019期開出50注頭獎，創下史上最多注同得的紀錄，每注可分到4億3856萬5140韓元（約新台幣1000萬元），當時引起人為操縱的質疑。

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