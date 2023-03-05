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    看到747就買了！ 美國波音分析師 抱走威力球230億元頭獎

    美國威力球2月6日開出的7.546億美元頭獎，由波音分析師一注獨得。（美聯社）

    美國威力球2月6日開出的7.546億美元頭獎，由波音分析師一注獨得。（美聯社）

    2023/03/05 15:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威力球2月6日開出全美彩券史上第9大頭獎，由華盛頓州奧本幸運買家一注獨得7.546億美元（約新台幣230億元），如今中獎人資訊揭露竟是波音分析師貝爾（Becky Bell），而且她購買彩券的背後也充滿故事。

    《今日美國》報導，貝爾在波音長年擔任供應鏈分析師，2月5日她去當地超市購物時，看到威力球頭獎累積至7.47億美元，這讓她想到波音公司也在那時交付了最後1架747，因此原本已經買1張威力球的貝爾又再買了1張。

    威力球最終封盤時頭獎累計為7.546億美元，開獎隔天2月7日早上貝爾正準備開晨會，看到新聞播報頭彩在奧本開出，當下她就覺得有可能是自己，開完會後貝爾連忙檢查彩券，發現加買的那張竟然中了頭獎。

    貝爾表示，她一生中從未中過20美元（約新台幣610元）以上的獎項，因此自己打給小孩、姐妹和母親好幾次，仔細核對數字才能確認自己中獎了，這讓她當場情緒失控痛哭了起來。

    貝爾決定一次性領走獎金，稅後抱走了3.095億美元（約新台幣94.4億元）。據了解，這是威力球第5大、全美第9大頭獎，中獎機率為2.922億分之1。

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