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    全球彩券史上最高獎金出現波折！ 美國男打官司要討627億元

    美國威力球去年開出20.4億美元頭獎，創下全球彩券史上最高紀錄，但在獎金被領走後有人聲稱自己才是中獎者。圖為當時開獎後的支票模型。（路透）

    美國威力球去年開出20.4億美元頭獎，創下全球彩券史上最高紀錄，但在獎金被領走後有人聲稱自己才是中獎者。圖為當時開獎後的支票模型。（路透）

    2023/02/28 16:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國威力球去年11月8日在加州開出頭獎且一注獨得，獎金高達20.4億美元（約新台幣627億元），創下全美和全球彩券史上最高紀錄。不過，男子李維拉（Jose Rivera）本月22日向加州洛杉磯郡高等法院提起訴訟，指稱應該是自己中獎，但彩券在開獎前被偷走了。

    《ABC》報導，李維拉表示，該期威力球開獎前1天（2022年11月7日），他在加州汽車維修店Joe's Service Center購買中獎彩券，結果當天彩券就被名叫「雷吉（Reggie）」的人給偷走了。

    李維拉透露，隔天公布中獎號碼後，他要求對方把彩券還回來但遭到拒絕，雷吉甚至提出對半平分獎金的要求來勒索他。另外，李維拉在提交給法院的訟狀裡指出，雷吉應該只是化名，他並不知道對方確切的姓名。

    對此，加州彩券強調已經來領獎的卡斯楚（Edwin Castro）才是真正的中獎者，他的身分於2月14日按照規定公開，但他並未對外露面。據了解，卡斯楚選擇一次性領取獎金，最後抱走了9.976億美元（約新台幣306億元）。

    加州彩券表示，他們對於中獎者的審核相當有信心，但李維拉在得知卡斯楚領獎後，要求加州彩券提供卡斯楚去年11月購買彩券的監視器影片，並對加州政府、加州彩券委員會、卡斯楚、雷吉提告，隨著訴訟的進行，若雷吉身分得到確認將會進行更正。

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