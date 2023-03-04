外籍法律教授在中國任教 被迫提交遵「習思想」教學大綱

中共正一步步將「習思想」引入中國不同社會層級，以強化對習近平的效忠。（路透檔案照）

2023/03/04 20:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》3日報導，前中國美國商會主席、美籍律師齊默曼（James Zimmerman）在推特上揭露，中國北京一所大學法學院，要求外籍教授在開課前依據校方提供的範本，擬定遵從「習近平新時代中國特色社會主義思想」的教學大綱，並交由校方審核，直言「這是歐威爾主義（Orwellian），歡迎來到《一九八四》」。

美國博欽（Perkins Coie）律師事務所北京辦事處首席代表齊默曼，在推特上傳一個北京某大學法學院發給外籍教授的教學大綱範本，上頭的英文教學目標寫著：「本課程以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，著眼於學生道德教育的各層面。學生將獲得知識與技能，並理解及實踐中國特色社會主義核心價值觀，學習將個人成就與社會和國家發展相結合。」

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齊默曼向《彭博》證實，該份教學大綱範本是向北京一名外籍法律教授取得，最早從去年秋天就有類似風聲，最新範本是最近發給教授群的，目前不清楚同樣的要求是否適用於其他學科的教授。《彭博》直言，該範本凸顯習近平掌權10年來如何壓縮學術自由，也預告習近平於5日召開的中國全國人民代表大會（人大）會議被第3度任命為國家主席後，這個問題還會繼續惡化。

中共近年擴大規定各行各業研讀「習思想」，小學及中學學生每週必須上1堂以「習思想」為教學材料的課程，高中、大學學生相關專業學生也被要求學習「習思想」，而外交官、企業幹部和作家，也面臨將「習思想」放進政策和工作的壓力。

據了解，中共中央辦公廳及國務院辦公廳2月底印發「關於加強新時代法學教育和法學理論研究的意見」，教師和學生都被要求「堅決反對和抵制西方憲政、三權鼎立、司法獨立等錯誤觀點」，儼然重申2013年提出的「七不講」要求，禁止教師在課堂上與學生討論「普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、黨的歷史錯誤、權貴資產階級、司法獨立」等話題。

此外，部分大學的中文教師，也被要求將國外進口教材換成國內教材，若沒有替代教材，就必須先接受審核。

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