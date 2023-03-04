軍情動態》美泰啟動「金色眼鏡蛇23」軍演 首度加入太空軍演練

由美國、泰國主導的第42屆「金色眼鏡蛇23」聯合演習有超過20國參與。（圖片取自美國陸軍官網）

2023/03/04 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕由美國、泰國主導的第42屆「金色眼鏡蛇23」聯合演習已於2月28日登場，共有超過20個太平洋地區戰略夥伴參與。今年演習還首度加入了太空領域演練，要從地表到太空全面深化印太地區安全穩定。

美國陸軍新聞稿指出，「金色眼鏡蛇23」聯演由美泰主辦，邀集南韓、印尼、新加坡、馬來西亞和日本全程參演，另有超過20國透過觀摩等間接方式參與。

請繼續往下閱讀...

美陸軍表示，本年度的演習著重多國指揮、控制計畫演習、人道救援和災害救難訓練，以及模擬非戰鬥撤離行動等，皆在各式擬真訓練環境中進行，藉此達到強化互通性及區域夥伴關係等目標。

美國印太司令部指揮官阿奎利諾（Chris Aquilino）表示，「金色眼鏡蛇23加深了我們在擬定計畫與執行聯合、高端安全維和行動的全方位能力。透過聯演，我們展現出團結應對未來挑戰的決心，維護印太地區的自由開放和各國的繁榮。」

今年的金色眼鏡蛇聯演更納入聯合太空軍協調中心，讓各個參與國把太空能力結合到人道援助和危機反應行動上，在演習場景中提供真實世界的太空支援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法