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    強化禦敵能力 日本計劃向美採購400枚戰斧飛彈

    為強化反擊能力，日本將採購美製戰斧巡弋飛彈。（法新社）

    為強化反擊能力，日本將採購美製戰斧巡弋飛彈。（法新社）

    2023/02/27 21:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國、俄羅斯、北韓等獨裁政體帶來的區域威脅，日本計劃採購美製BGM-109「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。日本首相岸田文雄27日首度披露採購的數量，指為了加強日本的防衛，計劃向美國採購最多400枚戰斧巡弋飛彈

    據《防衛郵報》（Defense Post）報導，岸田在眾議院預算委員會接受質詢時說：「我們政府的計劃是購買400枚巡弋飛彈。」他並未詳細說明細節，理由是軍事敏感性。

    日本防衛省在2003年度預算案編列購買戰斧巡弋飛彈費用是2113億日圓（約新台幣480億元），在這之前防衛省認為如果說出購買數量，國防能力可能曝光，因此沒有公布；但在野黨要求岸田政府公布購買枚數。

    此前，日本產經新聞13日報導，日本將「距外飛彈」（standoff missile）視為強化反擊能力的重要武器，以在區域有事之際，於敵方威脅圈外對其飛彈基地或司令部等進行反擊。日方目前正在改良並量產國產「12式反艦飛彈」（12SSM），但考量到中國犯台威脅與日俱增，為避免12式反艦飛彈改良不及，所以也決定向美方採購戰斧巡弋飛彈。

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