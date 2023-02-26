包括中國！爭美共和黨總統提名 海利：誓言取消金援仇美國家

海利24日表示，若自己能當上美國總統，將切斷對反美國家的金援。（美聯社）

2023/02/26 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕日前宣布投身2024美國總統大選的南卡羅萊納州前州長海利（Nikki Haley），24日強調，若能順利當選，將大刀砍掉對那些仇美國家的援助，包括近年與之關係急轉直下的中國。

根據《國會山報》（The Hill）報導，在川普時期擔任駐聯合國大使的海利，本月14日宣布將與「前老闆」川普共同角逐共和黨總統候選人提名後，一言一行就受到關注。上週五，海利投書《紐約郵報》專欄，發表競選美國總統的願景，其中就提到她將中止對那些仇美國家的援助，「納稅人應該知道美國對外援助的去向，如果得知有一大部分用於支持反美國家和事業，他們將會感到震驚」。

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海利舉例，美國近年向伊拉克提供超過10億美元（約新台幣306億元）的援助，可是伊拉克最近卻跟伊朗那群成天高喊「美國下地獄」的「暴徒」越走越近；此外，即便有多個恐怖組織窩藏在巴基斯坦，美國仍持續援助巴國，還金援中國「非常可笑」的環境計劃，「這種荒謬的事情不只發生在拜登政府身上，過去幾十年在兩黨總統的領導下，這種情況一直都在發生。我們的對外援助政策都沒考量到接受我們援助之國家的那些（反美）行為」。

海利表示，「我之所以會競選總統，就是為了要恢復我們國家的力量，恢復國家的自豪感和民眾對政府的信任感，我們支持像以色列和烏克蘭這樣的盟友才是明智的選擇。把我們納稅人的錢拱手送給敵人，這不是明智之舉，這就是為什麼我要砍掉對那些仇恨美國的國家的外援，因為一個強大的美國並不會拿錢去給壞人。」

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