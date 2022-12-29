CNN：拜登赴家族傳統度假地 幾已決定競選連任

80歲的美國總統拜登（右1）27日晚間與家人從白宮出發，準備搭機到維京群島度假前輕鬆玩自拍；左起孫女娜塔莉（Natalie）、太太吉兒（Jill）、孫子羅伯（Robert）。（美聯社資料照）

2022/12/29 23:58

〔中央社〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登本週選擇與家人在他常做出生涯重要決定的加勒比海聖克洛伊島度假，而根據知情人士說法，拜登基本上已經決定要競選連任。

報導還指出，留在華府的拜登（Joe Biden）幕僚正在準備通常每年1月底或2月初發表的總統國情咨文演說稿，並將這次演說內容視為替拜登連任選戰立下可能主攻主題與政見的機會。

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隸屬美屬維京群島（US Virgin Islands）的聖克洛伊島（St. Croix）是拜登與第一夫人吉兒（Jill）鍾愛的度假地點之一，自2000年年中以來，兩人約有10次選在當地度假。

2014年拜登夫婦來這裡2次，分別在跨年時與3月。2015年拜登決定不競選總統後，在這裡過耶誕假期。2016年美國前總統川普（Donald Trump）勝選後準備入主白宮之前，拜登也在這裡休息度過副總統任內最後時光。

拜登一家過去2年跳過在聖克洛伊島度過年終假期的傳統，今年卻恢復2019年的行程。當時拜登正在考慮是否競選總統，元旦當天他與夫人被拍到出現在聖克洛伊島熱門景點。這趟假期拜登一家做出決定：數個月後他要宣布參選總統。

如今拜登夫婦又來到聖克洛伊島度假，令人有2019年重現的感覺。兩人與關係緊密的家人27日抵達這座島相聚。有幾位知悉拜登家人近期對話的人士告訴CNN，拜登的家人現已承諾支持他參加2024年總統大選。

拜登政府高階官員先前便認為，這趟聖克洛伊島之行會是一個重要關頭，在決定拜登的政治前途上會扮演重要角色。儘管拜登仍打算與家人商量競選連任的利弊，最近與他討論過相關議題的人士表示，基本上這件事已經做了決定。

拜登的團隊也正在為他幾個月後宣布競選連任做準備，除非出現不可預期的事件或拜登突然改變心意才可能有變卦。原本外界不斷揣測，現年80歲的拜登是否會尋求再任4年，如今臆測可止。

拜登11月也在一場記者會上表示：「這最終是個家族決定。我想每個人都希望我競選（連任），但我們將需要討論一番。」

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