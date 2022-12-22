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    為何不給烏克蘭更先進武器？ 拜登親口解釋：恐釀北約分裂

    美國總統拜登（右）21日在白宮與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（左）會談。（法新社）

    美國總統拜登（右）21日在白宮與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（左）會談。（法新社）

    2022/12/22 23:01

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登21日在烏克蘭總統澤倫斯基到訪白宮之際，為他一直不願提供烏克蘭政府想要的所有先進武器辯護，他說，提供射程更長的飛彈和其他先進武器，有使美國在歐洲、包括北大西洋公約組織（NATO）聯盟關係緊繃，導致分裂的疑慮。

    《彭博》21日報導，拜登在白宮與澤倫斯基的記者會上說，「我們給予烏克蘭與現在已送往那裡截然不同的物資這個想法，會有導致北約分裂、歐盟分裂和世界其他地方分裂的可能性」。

    拜登是回答一名烏克蘭記者提問，提出上述說法。這名記者問道，現在美國提供烏克蘭愛國者飛彈系統，為什麼不願意提供基輔所有想要的武器，包括地對地陸軍戰術飛彈系統（Army Tactical Missile System）。《紐約郵報》指出，拜登的說法，暗示西方聯盟中，對於援助烏克蘭武器存有分歧。

    拜登政府在澤倫斯基到訪之際，宣布新一批金額18億5000萬美元（572億台幣）軍援烏克蘭，其中包括提供愛國者飛彈系統。基輔政府一再要求援助更先進的武器，如射程更遠的飛彈，可比現有火砲更深入打擊、包括攻擊俄國境內。莫斯科已警告，這類武器將被視為烏克蘭盟邦直接參與這場戰爭，將升高戰局。

    歐洲、包括北約聯盟內部，一些國家對於被捲入更廣泛的對俄戰爭已表達疑慮，因此，北約一直拒絕烏克蘭政府提出的劃設禁航區、並由北約派機執行；不過北約內也有如波蘭等盟國，亟欲以一切代價阻止俄國侵略。

    拜登說，「我花了數百個小時與我們的歐洲盟友和那些國家元首面對面，說明為什麼持續支持烏克蘭是非常符合他們的利益」，「他們充分了解，但是他們不希望與俄羅斯發生戰爭，他們不想要第三次世界大戰」。

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