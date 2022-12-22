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    澤倫斯基赴美國會演說 感謝美金援戰爭「投資」全球安全與民主

    烏克蘭總統澤倫斯基今到美國國會演講，感謝每一位支持烏克蘭的美國人。（路透社）

    烏克蘭總統澤倫斯基今到美國國會演講，感謝每一位支持烏克蘭的美國人。（路透社）

    2022/12/22 10:45

    〔即時新聞／綜合報導〕自烏俄戰爭2月發生以來，烏克蘭總統澤倫斯基今天首度訪美，並前往美國國會發表演說，他表示，感謝美援助烏數十億美元，「你們的錢不只是慈善捐款」，而是對全球安全與民主投資，感謝每一位重視自由與正義的美國人，他也特別感謝裴洛西2次訪問烏克蘭。

    澤倫斯基今身穿招牌綠色上衣赴美國會演講，台下有國會議員也身穿烏克蘭國旗配色藍、黃色服裝聲援，美國副總統暨參院議長賀錦麗、眾院議長裴洛西在台上鼓掌歡迎，參眾兩會議員拍手持續了3分鐘。

    澤倫斯基說，耶誕節就快到了，但戰爭還持續，前線巴赫穆特（Bakhmut）「每吋土地浸透了鮮血」，俄羅斯自5月就佔領並不斷試圖併吞該地，烏克蘭軍隊持續堅守從沒有放棄。

    「時隔80年，歷史再度重演」，澤倫斯基提到，二戰時最慘烈的突出部之戰，當時美國士兵堅守崗位，與希特勒的軍隊作戰，「今年耶誕節，勇敢的烏克蘭軍隊也將如法炮製對抗普廷的軍隊」。

    澤倫斯基說，感謝美國一直金援烏克蘭，「你們的錢不只是慈善捐款」而是對全球安全與民主保障，「將加快烏克蘭的勝利」，感謝「揮舞著烏克蘭國旗」的美國人，感謝每一個支持烏克蘭的美國人，儘管困難重重、籠罩厄運跟陰霾，「但烏克蘭沒有倒下，烏克蘭還活著且持續反抗」。

    澤倫斯基也提到，今年耶誕節，烏克蘭家庭將點蠟燭歡慶，不是為了浪漫而是沒有電

    「即使沒有電，烏克蘭對自己的信念之光也不會熄滅」，相信烏克蘭終得勝利。

    綜合外媒報導，澤倫斯基演說獲國會兩黨支持，總計18次全體起身鼓掌。

    烏克蘭總統澤倫斯基今到美國國會演講，受到國會兩黨議員熱烈歡迎。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基今到美國國會演講，受到國會兩黨議員熱烈歡迎。（法新社）

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