澤倫斯基赴美國會演說 感謝美金援戰爭「投資」全球安全與民主

〔即時新聞/綜合報導〕自烏俄戰爭2月發生以來,烏克蘭總統澤倫斯基今天首度訪美,並前往美國國會發表演說,他表示,感謝美援助烏數十億美元,「你們的錢不只是慈善捐款」,而是對全球安全與民主投資,感謝每一位重視自由與正義的美國人,他也特別感謝裴洛西2次訪問烏克蘭。

澤倫斯基今身穿招牌綠色上衣赴美國會演講,台下有國會議員也身穿烏克蘭國旗配色藍、黃色服裝聲援,美國副總統暨參院議長賀錦麗、眾院議長裴洛西在台上鼓掌歡迎,參眾兩會議員拍手持續了3分鐘。

澤倫斯基說,耶誕節就快到了,但戰爭還持續,前線巴赫穆特(Bakhmut)「每吋土地浸透了鮮血」,俄羅斯自5月就佔領並不斷試圖併吞該地,烏克蘭軍隊持續堅守從沒有放棄。

「時隔80年,歷史再度重演」,澤倫斯基提到,二戰時最慘烈的突出部之戰,當時美國士兵堅守崗位,與希特勒的軍隊作戰,「今年耶誕節,勇敢的烏克蘭軍隊也將如法炮製對抗普廷的軍隊」。

澤倫斯基說,感謝美國一直金援烏克蘭,「你們的錢不只是慈善捐款」而是對全球安全與民主保障,「將加快烏克蘭的勝利」,感謝「揮舞著烏克蘭國旗」的美國人,感謝每一個支持烏克蘭的美國人,儘管困難重重、籠罩厄運跟陰霾,「但烏克蘭沒有倒下,烏克蘭還活著且持續反抗」。

澤倫斯基也提到,今年耶誕節,烏克蘭家庭將點蠟燭歡慶,不是為了浪漫而是沒有電

「即使沒有電,烏克蘭對自己的信念之光也不會熄滅」,相信烏克蘭終得勝利。

綜合外媒報導,澤倫斯基演說獲國會兩黨支持,總計18次全體起身鼓掌。

