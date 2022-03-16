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    澤倫斯基將於美國會演說 白宮官員爆：拜登擬加碼軍援228億

    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社）

    2022/03/16 15:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已邁入第21日，而據外媒的最新報導指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將在今日稍晚以視訊形式在美國國會（US Congress）發表演說。

    《以色列時報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基今日（16）稍晚將以視訊方式在美國國會發表演說，盼能透過西方國家偉大的立法機構號召各國支持，反對俄羅斯的「毀滅式入侵。」

    報導指出，澤倫斯基在美國國會的談話將會是最重要的一次，演說中他將援引英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）、英國文豪莎士比亞（William Shakespeare）哈姆雷特（Hamlet）作品中的名言，作為他阻止俄國入侵獨特的公開戰略。

    熟知此事的白宮官員透露，澤倫斯基演說結束後，拜登也會接續發表談話，預料他將宣布再加碼提供烏克蘭8億美元（約新台幣228億元）的安全援助。

    報導指出，若拜登宣布加碼軍援，美國援烏的總額將達到10億美元（約新台幣285億元）；而該名未經授權發表談話的白宮匿名官員也說，新的軍援資金將用於協助烏克蘭購買反裝甲及防空武器。

    報導提到，澤倫斯基下週也將透過遠端會議軟體Zoom，於以色列議會（Knesset）和議員們進行談話。

    美國總統拜登。（彭博）

    美國總統拜登。（彭博）

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