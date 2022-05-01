裴洛西快閃基輔力挺烏克蘭 澤倫斯基親頒「奧爾加公主勳章」

澤倫斯基特別授予「奧爾加公主勳章」給裴洛西。（路透）

2022/05/01 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）之後，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）週六（4月30日）快閃基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，澤倫斯基也特別授予「奧爾加公主勳章」（the Order of Princess Olga）。

根據《CNN》報導，裴洛西昨天率領美國第一個正式的國會代表團抵達基輔與澤倫斯基會面，再向世界傳達美國堅定與烏克蘭並肩的明確訊息，「美國與烏國站在一起，我們所有人都支持烏克蘭，直到取得這場戰爭的勝利」。

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裴洛西表示，她與澤倫斯基討論了有關人道主義和財政援助等問題，訪問行程僅3個多小時。她稱，這次當面與澤倫斯基談話，讓她感到莫大的榮幸。

澤倫斯基也授予裴洛西「奧爾加公主勳章」，以表彰她對加強烏克蘭與美國雙邊關係的「重大個人貢獻」。據悉，奧爾加是第一位統治基輔羅斯（Kievan Rus，西元882年~1240年，曾為東斯拉夫民族共同文化母國，地理位置相當於現今的烏克蘭）的女性，該勳章主要頒發給在生產、科學、教育、文化等領域有卓越成就的女性。

此外，裴洛西的發言人哈米爾（Drew Hammill）透露，澤倫斯基也送了一面烏克蘭國旗合一些象徵友誼的禮物給代表團。

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