防俄突襲斬首！澤倫斯基秘密訪美路線曝光

烏克蘭總統澤倫斯基21日訪美，是其在俄羅斯入侵後，300天來首次海外公開出訪。（路透）

2022/12/22 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基21日訪美，這是其在俄羅斯入侵烏克蘭後300天來首次海外公開出訪，為了防範俄羅斯在澤倫斯基出訪時發動斬首，如何安全跨海抵達美國成為出訪首要課題，外媒今也曝光澤倫斯基秘密訪美路線。

據《路透》報導，美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）曝光澤倫斯基秘密訪美路線，澤倫斯基於20日晚間從烏克蘭搭乘火車，前往鄰國波蘭的邊境城市普瑟米斯（Przemysl），再驅車前往熱舒夫（Rzeszow）機場轉飛華府，有媒體拍到澤倫斯基出現在火車站的身影，同行者還有美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）。

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接著澤倫斯基在波蘭登上一架美國政府飛機，據稱有一架美國軍機伴飛，最後澤倫斯基於美東時間21日中午左右，降落在華盛頓東南方19公里外的馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），入境美國後，澤倫斯基乘坐車隊前往位於華府賓夕法尼亞大道的國賓館「布萊爾賓館」（Blair House），稍事休息後前往白宮，與美國總統拜登和第一夫人吉兒會面。

根據不具名拜登政府高級官員表示，澤倫斯基此行沒有辦法以「數學公式」提供確切日期，但透露美國政府已與澤倫斯基就他能夠離開烏克蘭並短暫訪美後回國的「安全參數」進行過密切磋商。

這名官員強調：「當然，最終仍是要由他（澤倫斯基）做出決定。他得出結論是，這些安全參數均已達到他所需要的，我們也同意，因此我們也配合執行。」

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