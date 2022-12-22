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    再砸567億軍援烏克蘭 美國提供AGM-88反輻射飛彈丶愛國者飛彈

    美國提供烏克蘭高速反輻射飛彈，據悉應為AGM-88高速反輻射飛彈。（法新社）

    美國提供烏克蘭高速反輻射飛彈，據悉應為AGM-88高速反輻射飛彈。（法新社）

    2022/12/22 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行，美國國防部（下稱國防部）在當地時間21日宣布，將向烏克蘭提供價值18.5億美元（約567億元新台幣）的額外安全援助，包含愛國者飛彈以及高速反輻射飛彈，據悉應為AGM-88高速反輻射飛彈。

    一名國防部高層和一名美軍高層今天在五角大廈向媒體簡報指出，愛國者是世上最先進防空系統之一，它將賦與烏克蘭保衛領空的關鍵遠程能力，攔截巡弋飛彈、彈道飛彈以及飛機，「我們的目標是幫助烏克蘭加強分層綜合防空方法......愛國者飛彈將補上我們先前提供的一系列中短程防空能力」。

    美國國防部表示，未來幾個月，愛國者將為美國以及盟國提供給烏克蘭的防空系統做出貢獻，但因為愛國者是一種先進的系統，因此需要進行培訓，可能會花上一些時間。

    今天宣布的安全援助包含美國總統拜登授權，價值高達10億美元（約306億元新台幣）的安全援助，以及烏克蘭安全援助倡議所提供的8.5億美元（約260億元新台幣）援助。

    國防部也列出此次援助的清單，當中包含高速反輻射飛彈，據悉應為AGM-88高速反輻射飛彈。這類的反輻射飛彈主要用於追蹤敵方信號發射器，特別是防空雷達，包括那些與地對空飛彈系統直接相關的雷達，並將它們壓制。

    美國向烏克蘭提供愛國者飛彈，協助遠程防空系統。（美聯社）

    美國向烏克蘭提供愛國者飛彈，協助遠程防空系統。（美聯社）

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