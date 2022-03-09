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    防止戰火蔓延！美歐洲司令部：將在波蘭部署2套愛國者飛彈

    美國歐洲司令部宣布，美方將在波蘭部署2套愛國者（Patriot）飛彈砲台，增加其自衛能力。（資料照，美聯社）

    美國歐洲司令部宣布，美方將在波蘭部署2套愛國者（Patriot）飛彈砲台，增加其自衛能力。（資料照，美聯社）

    2022/03/09 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭進入第14天，北約（NATO）組織仍持續緊盯情勢，深怕戰火蔓延至歐洲其他國家。而稍早，美國歐洲司令部發言人吉林蓋利（Scott Ghiringhelli）宣布，美方將在波蘭（Poland）部署2套愛國者（Patriot）飛彈砲台，增加其自衛能力。

    根據《福斯新聞台》報導，美國歐洲司令部發言人吉林蓋利8日表示，美方在國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的指示及波蘭盟國的邀請下，歐洲司令部司令沃爾特斯（Tod D. Wolters）將軍已做出指示，將在波蘭部署2套愛國者飛彈砲台。

    吉林蓋利補充：「為了對抗美國、盟國與北約領土可能產生的任何潛在威脅，這種防禦性部署（提供波蘭2套愛國者飛彈砲台）正在積極進行中。」

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