WSJ：美提供秘密取得的蘇聯製防空武器給烏克蘭

外媒引述美國官員說法指出，為支援烏克蘭抵禦俄羅斯來自空中的攻擊，美國正把一些在數十年前秘密獲得的蘇聯製防空設備提供給烏克蘭，其中包含SA-8地對空飛彈系統（見圖）。（法新社）

2022/03/22 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發國際撻伐，外媒引述美國官員說法指出，為支援烏克蘭抵禦俄羅斯來自空中的攻擊，美國正把一些在數十年前秘密獲得的蘇聯製防空武器提供給烏克蘭，其中包含地對空飛彈系統。

據《華爾街日報》報導，有美國官員透露，過去幾十年來美國國防部秘密購買蘇聯製的防空設備，原本是要藉此檢視俄羅斯軍方使用的紀錄，如今隨著俄國持續攻打烏克蘭，美方將把這些武器運送給烏克蘭，讓烏克蘭可用於抵禦俄軍來自空中的攻擊。

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報導指出，烏克蘭在蘇聯解體後獨立，烏克蘭軍方對這些設備很熟悉，美方將提供給烏克蘭的設備，也包含已有數十年歷史的SA-8高機動低空近程地對空飛彈系統，該系統為運輸、起豎、發射和雷達一體化的發射車，雖然射程較短，但每一輛都能獨立完成目標追蹤、截獲和打擊，機動性較強，且具有良好的兩棲能力，並能以空運輸送。

報導提到，目前烏克蘭已經有S-300防空系統，包含斯洛伐克在內，也有一些國家願意提供蘇聯製S-300防空系統給烏克蘭。美方也表示，會持續與盟國和主要夥伴合作，以對烏克蘭提供新的援助，

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