美國民主黨擬立法「禁止川普出任聯邦政府公職」

美國民主黨擬立法禁止川普再度出任「聯邦政府公職」，力拚年底在參、眾議院通過新法案。圖為川普出席共和黨餐會。（路透）

2022/12/17 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院民主黨人士已草擬法案，禁川普出任公職，力拼今年底前在參、眾議院通過此法。民主黨人士援引美國憲法修正案第14條第3項「曾宣示擁護美國憲法，卻參與反叛國家政權活動」作為立法根據，指控川普要為2021年國會暴動負責。

根據美國媒體《CBS》 報導，民主黨於本月15日提出該項法案，40名共同提案人皆隸屬於民主黨。民主黨援引美國憲法修正案第14條第3項，任何擔任政府職務者且「參與叛亂或反叛國家行動」將不能擔任聯邦政府職務。換句話說，曾任公職者，若違反第14條第3項，就不能再次出任聯邦中央政府相關職位。

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參與起草法案的民主黨眾議員西西里尼（David Cicilline）在一份聲明中表示，川普非常明顯有參與2021年的國會暴動，目的是推翻2020年大選的最終結果。

而參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch Mcconnell）也承認川普對此事應負責任，他在參議院發言時表示「川普對挑起民眾情緒要負責任，不論是道德層面、或是實際層面」。針對憲法修正案第14條第3項的「禁止出任聯邦政府公職令」，根據同條法案的第5項，國會有權通過立法實施此一禁令。

該法案須在參、眾議院獲得通過才能正式上路，距離共和黨掌控眾議院僅剩幾天時間，加上大量的年終議程，美國財經雜誌《富比士》稱法案在參議院要獲得過半數選票有一定難度，因此「極不可能」成功過關。

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