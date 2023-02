川普成對手！前美駐聯合國大使海利正式宣布角逐2024總統大選

2023/02/14 21:11

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國前總統川普上月28日正式啟動2024年重返白宮之路的競選活動,傳出川普時代的美駐聯合國大使、南卡羅萊納州前州長海利(Nikki Haley),也於14日正式宣布投身總統大選,將與她的「前老闆」川普共同角逐共和黨總統候選人提名。

據《福斯新聞》報導,51歲的海利在推特發布影片,宣布投入2024年總統選戰,爭取黨內提名,成為共和黨第2位爭取提名的主要參選人。

請繼續往下閱讀...

海利在影片中回顧她擔任南卡羅萊納州州長的政績,同時展望了國家的未來和需求。她說,「現在是新一代領導層出頭的時代了。」

海利指出了美國當前面臨的眾多威脅,包括「社會主義左翼」、中國及俄羅斯等,並警告說,有些人認為美國很脆弱。

海利說,「他們都認為,我們可以被欺負,被踢來踢去。你應該知道我的立場,我不容忍霸凌者,當你反擊時,如果你穿著高跟鞋,他們會受到更大的傷害。」

海利是印度移民第二代、川普時代的美國駐聯合國大使,還是南卡羅萊納州史上第1位女性州長,同時成為繼川普後,第2位決定參選總統的知名共和黨人。過去2年以來,海利奔走各地協助共和黨員競選2022年美國期中選舉,因此政壇權威人士長期以來將海利視為共和黨總統候選人的潛在競爭者。

另外,據傳共和黨總統候選人提名的名單,還包含佛州州長迪尚特(Ron DeSantis)、南卡羅萊納州參議員史考特(Tim Scott)、前副總統彭斯(Mike Pence)、前國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)等。

其中迪尚特獲得億萬富豪馬斯克等人背書,也被共和黨建制派視為反制川普的王牌,被認為是川普最有潛力的挑戰者,他去年期中選舉以超過對手近20個百分點順利連任佛州州長,聲勢如日中天。

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! ???? ???????? pic.twitter.com/BD5k4WY1CP