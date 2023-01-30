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    遭警告「不得接受台灣援助」 烏克蘭議員不甩中國還提這願景！

    烏克蘭友台議員魯迪克透露遭中國使館要求不得接受台灣的援助。（資料照，記者王藝菘攝）

    烏克蘭友台議員魯迪克透露遭中國使館要求不得接受台灣的援助。（資料照，記者王藝菘攝）

    2023/01/30 18:24

    〔即時新聞／綜合報導〕去年10月底隨團訪台的烏克蘭議員魯迪克（Kira Rudik）近日透露，日前收到中國駐烏大使館警告，要求烏國不得接受來自台灣的援助，但魯迪克不甩中方抗議，還提出想在台灣開設烏國代表處的願景，引發外界討論。

    綜合媒體報導，烏俄戰爭已持續逾11個月，在俄軍頻繁砲襲下，烏國多個基礎、能源設施遭破壞。為幫助烏國人民度過這次嚴冬，我國外交部長吳釗燮去年12月7日與基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）、基輔公益基金組織「Darnychany」執行長馬藍克（Grygorii Malenko）簽署援助備忘錄，當中便包括捐贈100萬美元（約新台幣3000萬）購買柴汽油發電機。

    目前基輔已經收到2批用上述援金購買的發電機，幫助烏國首都廣設供暖設備給民眾使用。烏國在野黨「選民之聲黨」（Holos）領袖魯迪克上週四（26日）透露，在台灣援助的發電機抵烏後，她收到來自中國大使館的警告，對方稱「這樣的做法是錯誤的」，還要求不得再接受台灣援助。魯迪克宣稱，自己給中國使館的回覆是：「我的責任是讓烏克蘭人民獲得盡可能多的幫助，拯救盡可能多的人免於受凍......而我到現在都沒有看到任何來自中國的幫助進來」。

    魯迪克還說，她去年10月訪台時，對於台灣政府與人民之間的「良好互動」感到驚訝，曾有烏國僑胞告訴她，台灣政府讓他們這些在外僑胞有種「國家很關心你」的感覺，「我很高興上次造訪台灣不僅僅是一次『友誼之旅』，而是讓我的人民從台灣獲得援助，我想再次訪問台灣表達感激，並跟台灣官員討論在台灣開設烏克蘭代表處相關事宜，雖然這個目標需要大量時間和準備工作，但我認為我們需要把開設代表處作為目標。」

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