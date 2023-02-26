美一年內承諾援烏金額是歐盟2倍 歐盟援烏目的在穩定國內經濟

拜登（中）出訪基輔。（美聯社）

2023/02/26 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登在20日訪問基輔期間發表演講時宣布了一項計劃，將向烏克蘭運送價值5億美元（約新台幣153億元）的武器，並補充說華盛頓將提供火砲彈藥、額外的榴彈砲，以及更多的標槍反戰車飛彈系統。

根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy-IFW）最近發表的一項針對基輔援助的財務方面的分析，截至1月15日的最新數據，加上12月份美國額外援助的370億歐元（約新台幣1兆2000億元），美國已撥付總計超過731億歐元（約新台幣2兆3704億元）的援助給烏克蘭，歐盟則為549億歐元（約新台幣1兆7802億元），第二及第三名分別是英國的8.3億歐元（約新台幣269億元）及德國的6.15億歐元（約新台幣200億元）。

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整體而言，人道主義援助在這一年中保持相對穩定，而財政和軍事援助承諾的金額有所增加。值得注意的是，夏季的承諾援助金額大幅銳減，援助承諾在年底回升並打破了記錄，推測與歐洲各國必須分配預算給即將到來的冬天做準備有關。

IFW的研究人員在計算中沒有納入到西方援助烏克蘭戰車計畫，例如計劃於今年3月交付的豹2。原因是目前擁有德國戰車的歐洲國家做出的承諾數字還不夠明確。

另外，美國對烏克蘭的軍事援助價值超過44.3億歐元（約新台幣1436億元），是整個歐盟的2倍；值得注意的是，歐盟已撥付給烏克蘭的援助至今只有其承諾的42.4%，美國則是因近期額外追加的370億歐元（約新台幣1兆2000億元）承諾，實際支付比例為48%。歐洲在戰爭的第一年對烏克蘭的援助猶豫不決，主要原因是可迅速調用的政府準備金及物資不足，以及為了要應付能源的價格衝擊。因此實際上，美國對烏克蘭的援助有效推動其他盟國及歐盟國家協助烏克蘭。

自2022年1月以來，僅德國就宣布了高​​達2640億歐元（約新台幣8兆5609億元）的補貼，以緩解消費者和企業的能源價格上漲，而對烏克蘭的雙邊援助承諾為61.5億歐元（約新台幣1994億元），與2022年夏季的運輸成本補貼的成本56.5億歐元（約新台幣1832億元）差不多。外加通過歐盟間接提供的72億歐元（約新台幣2334億元），這僅佔德國能源補貼總額的5%左右。此外，政府在拯救能源集團Uniper上花費345億歐元（約新台幣1兆1187億元），加強德國武裝力量的特別軍事基金則編列1000億歐元（約新台幣3兆2427億元）。其他歐盟國家也承諾提供大規模能源補助計畫，各國平均的能源補助預算是他們向烏克蘭承諾的十倍。

IFW經濟學家還將戰爭一年內西方對烏克蘭的援助與西方在以往戰爭中的支出進行了比較。例如，就國內生產總值（GDP）而言，德國在1990-91年的海灣戰爭期間花費了3倍多援助烏克蘭的金額來保衛科威特。在伊拉克入侵科威特後，德國間接向美國提供資金，幫助解放科威特。

相比之下，美國在波灣戰爭上的支出佔GDP的近1%，而烏克蘭迄今的支出不到0.4%。從2001年到2010年，美國每年在阿富汗的軍費開支是華盛頓迄今用於保衛烏克蘭的軍費開支的3倍。然而，與烏克蘭不同的是，美國還向阿富汗和中東派遣了地面部隊，這種情況持續了多年，代價巨大。

美援烏M2甲車已抵達德國布萊梅港，將轉鐵路赴烏克蘭。（圖片擷取自@UKR_Report推特）

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