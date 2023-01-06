法國硬起來! 國造戰車運交烏克蘭

法國4日宣布，將提供國造AMX-10 RC輕型戰車，協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，成為第一個運交戰車至烏克蘭的西方國家。（美聯社）

2023/01/06 05:30

除了火砲、裝甲運兵車和防空系統，法國4日宣布，將提供國造AMX-10 RC輕型戰車，協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，成為第一個運交戰車至烏克蘭的西方國家，也代表法國對烏國軍事援助的重大轉變。法國總統馬克宏一直被外界視為對俄國妥協，但他最近對莫斯科的言詞已變得強硬。與此同時，美國總統拜登也說，考慮向烏克蘭提供美國陸軍在戰場載運部隊的主力戰車布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicle）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法