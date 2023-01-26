美德終點頭 援烏M1、豹2坦克

聲援烏克蘭的活動人士25日聚集在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）的德國大使館外，呼籲柏林當局同意提供豹二主戰坦克給烏克蘭，抵禦俄羅斯攻擊。（法新社）

2023/01/26 05:30

俄批美德反加劇緊張

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭即將滿一年，德國與美國態度大逆轉，決定交付重型坦克加強基輔的戰力。德國廿五日正式宣布，將提供首批十四輛豹二主戰坦克，並容許盟國跟進。此外，美國也計畫援烏穩坐全球陸軍主力戰車王者地位的「M1艾布蘭」（M1 Abrams），數量可能超過卅輛。克里姆林宮則痛批美德兩國的計畫，將加劇緊張局勢。

德與盟國擬提供88輛

烏俄戰爭陷入膠著，烏克蘭要求歐美國家援助主戰坦克，並特別點名豹二，波蘭等國紛紛表態願將本國的豹二轉贈基輔，但擁有出口否決權的德國多次拒絕相關請求。在盟邦施壓數週後，德國總理蕭茲決定大開綠燈。德國政府在聲明中說，將首先從聯邦國防軍庫存中提供十四輛豹二A6坦克，德國及其盟國的目標是向烏克蘭提供總共兩個營，即八十八輛，同時也計畫開始在德國培訓烏國士兵操作豹二，並整合相關後勤、彈藥和維修計畫。

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首批運交需時三個月

蕭茲在內閣會議後表示，這一決定遵循德國盡最大努力援助烏克蘭的方針，德國正與國際盟友「密切協調」。新任德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）形容豹二為「舉世最好的主戰坦克」，但也提醒第一批豹二部署到烏克蘭，需要約三個月時間。

德國這項決定有助於鋪平道路，讓波蘭、西班牙、挪威等國得以供應庫存豹式坦克給烏克蘭。除最積極的波蘭外，西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）廿五日表示，對於提供烏克蘭豹二持開放態度，可能會和西方盟邦協調行動，提供必要協助，包括運送戰車、訓練及協助相關維修保養事宜。

美允供30輛 時程未定

美國方面，拜登政府最快可能於廿五日就會宣布啟動程序，提供約卅輛M1坦克給烏克蘭，但實際交付時間仍不清楚。據稱美方可能根據「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）授權取得M1資金，向擁有M1坦克的盟邦購買，修整後再運交烏克蘭，而非由美國現有庫存提供，時間恐需要數月、甚至數年。

美軍官員此前曾表示，M1坦克耗油且維護成本高，烏克蘭現階段較難建立後勤體系。但據華爾街日報報導，白宮和國務院對於提供M1持更開放態度，希望能突破德國提供豹二的外交僵局，避免「挺烏聯盟」加深彼此嫌隙。德方起初表示，德國不會率先援烏豹二，除非美國先提供M1，因此美國決定援烏M1，是與德國達成更廣泛外交諒解的一環。

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日推文，「真誠感謝總理（蕭茲）和所有我們的朋友」。克里姆林宮發言人佩斯科夫則揚言，「這些坦克會像其他所有坦克一樣被燒毀」。

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