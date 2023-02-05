美沒收首筆俄寡頭資產 轉移援烏

烏克蘭軍隊三日在白俄羅斯邊界進行演習。（路透）

2023/02/05 05:30

540萬美元扣自烏東分離主義勢力幕後金主

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭廿四日將滿一年之際，美國司法部長加蘭德三日在烏克蘭總檢察長科斯廷去訪會議上宣布，他已就去年沒收的俄國寡頭資產授權首次轉移，用於支持烏克蘭人及烏國重建；首筆款項五四○萬美元扣自烏克蘭東部分離主義勢力背後金主馬洛費耶夫，將交予美國國務院運用。同一天，七大工業國集團（Ｇ7）、澳洲也在歐盟帶頭下，同步針對俄國石油產品價格上限達成新協議，削減俄國石油出口收入。

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去年凍結銀行帳戶 美法官裁定檢方可沒收

美國司法部去年四月六日指控馬洛費耶夫「為在克里米亞推動分裂主義的俄羅斯人提供資金」且「企圖逃避制裁」，為俄國侵烏以來美國對俄國寡頭進行刑事指控首例；美國財政部當月也指名以他為制裁俄人之首，六月更稱之「直接或間接地為或代表俄國政府行事」；屬於他的一個美國銀行帳戶逾五三○萬美元當時旋遭檢方凍結，但美國法官二日方裁定檢方可沒收。

另一方面，美國總統拜登去年十二月底簽署的綜合撥款法案相關條款，授權司法部可將沒收的特定資產移交國務院，並允許美國國務卿用於提供烏克蘭援助，以補救俄國侵烏造成的傷害。

加蘭德三日因此得以在科斯廷面前「宣布授權有史以來首次將被沒收的俄方資產移交在烏國使用」，「俄國戰犯在美國將找不到庇護所」；科斯廷見證「五四○萬美元被沒收資產授權轉移與國務院做為重建戰火蹂躪下的烏克蘭之用」的歷史時刻，「感謝美國的果斷努力與支持。烏克蘭人民將永遠不會忘記這點。」

西方國家再限制俄油價格上限 俄揚言反制

歐盟、Ｇ7、澳洲去年曾協議把俄國原油價格控制在每桶六十美元以下，而目前市場柴油、原油價分別為每桶一一○至一二○美元、八○美元。在波蘭、波羅的海三國等「鷹派」會員國要求下，歐盟三日針對俄國石油制定的最新價格上限分兩等級：柴油、汽油等精煉成品油每桶一百美元，取暖油與燃料油等低品質成品油每桶四十五美元，五日生效，屆時運輸俄油產品的航運公司須符合規定才能獲得西方國家的保險和融資。克里姆林宮三日直指西方制裁將導致全球能源市場失衡，揚言採取相應措施反制。

華爾街日報指出，去年十二月五日控制俄國原油價格在每桶六十美元以下的制裁措施實施後，對國際能源市場衝擊有限，但成功壓縮了俄國財源。直至本週，俄國原油出口價約為每桶四十五美元，而布蘭特原油三日每桶則達八十美元。報導稱，此一結果激勵了西方國家，認為油品制裁確實達成效果。

烏克蘭總檢察長科斯廷（中）同日在美國，見證美國司法部長加蘭德（左）宣布授權將俄國寡頭馬洛費耶夫去年遭美方凍結的的540萬美元資產移交美國國務院用於重建烏克蘭。（法新社）

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