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    風向變了！美眾院外委會主席：華府傾向於援烏長程飛彈和戰機

    海馬斯發射ATACMS戰術飛彈的瞬間，目前美國尚未提供烏克蘭這款射程300公里的飛彈。（取自美國陸軍官網）

    海馬斯發射ATACMS戰術飛彈的瞬間，目前美國尚未提供烏克蘭這款射程300公里的飛彈。（取自美國陸軍官網）

    2023/02/22 20:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國首相蘇納克19日呼籲西方各國全力支援烏克蘭，並宣布英國將率先援烏「長程武器」，而正在烏國首都基輔訪問的美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）21日說，華府的風向正轉往運送長程飛彈和戰機給烏克蘭。

    此前，美國政治新聞網站《Politico》18日引述消息報導，北約組織歐洲盟軍最高統帥兼美軍駐歐洲司令部司令卡沃里（Christopher Cavoli）上將，私下游說美國國會議員，向基輔提供F-16戰機、射程超過100公里的長程飛彈及無人機，藉此協助烏軍擊敗俄羅斯。

    烏克蘭希望取得射程300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）和F-16戰機。《路透》報導，共和黨籍的麥考爾表示，總統拜登政府和國家安全會議（NSC）對於「多快運送，以及送什麼武器」給烏克蘭，仍然意見分歧。

    麥考爾在基輔市中心告訴媒體：「但我看到運送大砲和飛機過來的趨勢愈來愈強烈…無論如何，我們現在就可以開始培訓飛行員，讓他們做好準備。」

    已和烏克蘭總統澤倫斯基見過面的麥考爾表示，澤倫斯基給了他一份武器願望清單，包括ATACMS和F-16戰機，還說這些武器可以「飛往克里米亞」，以摧毀最近頻頻空襲的伊朗無人機。

    《Politico》上週曾報導，烏克蘭持續向美國要求援助遠程武器，如ATACMS，不過拜登政府以美國擔心自己沒有足夠的庫存，拒絕烏克蘭請求。在遭美國拒絕後，基輔正在考慮要求華盛頓批准，從使用該武器的盟國購買ATACMS，ATACMS用戶名單包括南韓、波蘭、羅馬尼亞、希臘、土耳其、卡達和巴林。

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