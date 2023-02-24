又傳壽司郎遭屁孩鬧！他「拿酒精狂噴壽司」影片曝 身份遭網友肉搜

日本壽司郎又再次傳出被惡劣屁孩大鬧的消息，這次為一名少年拿著酒精噴霧罐，連續噴霧對著旋轉壽司軌道上的食物猛噴。（圖擷取自@ropy80979886推特）

2023/02/24 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕先前日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」（スシロー），才因一名17歲男高中生在店內舔醬油瓶，引發巨大的食品安全問題風波，正在該起事件在逐漸平息之際，壽司郎又再次傳出被惡劣屁孩大鬧的消息，這次為一名少年拿著酒精噴霧罐，連續噴霧對著旋轉壽司軌道上的食物猛噴，影片曝光後也再度引起軒然大波。

綜合日媒報導，昨（23）日有一段長約12秒的影片，在日本推特上被網友大肆瘋傳，內容為一名到壽司郎用餐的少年，先是拿起酒精噴霧罐，接著對迴轉壽司軌道上的商品指示牌、裝有食物的碟子，開始不斷狂噴酒精，而一旁的朋友不但沒有制止他，反而還將整個過程用手機錄下，並分享到自己的Instagram限時動態上。

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而這般如此沒有公德心的行為，隨著影片被瘋傳到其他社群平台後，立即遭到大批網友撻伐，目前已有網友肉搜出負責拍攝者，其就讀學校、年級和所屬社團等資料，並鎖定為「九州地區的國中生」。另外，有網友從影片所出現的季節限定菜單推測，影片的拍攝時間大約為去年11月，因此可能與先前「舔醬油瓶」影片的拍攝時間差不多。

另據報導指出，雖然這名少年並未直接從壽司上方噴灑酒精，而是從側面噴到盤子上，壽司或許不一定會沾到酒精，然而從影片看來，少年事後並沒有拿走那幾盤被噴灑酒精的壽司，因此其他顧客很有可能會在沒注意的情況下，就將這些問題壽司吃下肚。此外，若是這些壽司被年幼孩童吃到，恐怕會引起像是急性酒精中等身體不適。

壽司郎於受訪時表示，他們公司已經得知此事，也看過在網上瘋傳的這段影片，且「正在調查」具體的商店與拍攝時間，「我們也正在考慮是否要就此案報警，並在刑事與民事兩方面進行嚴肅處理」。

此外，壽司郎已於3日宣布暫時改變原本的運營方式，當中包括提到輸送帶只提供訂購食品，顧客僅能通過平板下單，店員再將商品送到顧客的座位上。另外，若顧客對餐桌上放置的餐具與調味料有疑慮，餐廳則會代為保管，並送上經消毒過的餐具替代。

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