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    北約直指中國恐軍援俄羅斯 外媒：美國考慮公開相關情報

    北約秘書長史托騰伯格指中國可能軍援俄羅斯。（路透資料照）

    北約秘書長史托騰伯格指中國可能軍援俄羅斯。（路透資料照）

    2023/02/23 16:58

    〔記者陳成良／台北報導〕北約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）22日表示，有「若干跡象」顯示中國可能正計劃就烏克蘭戰事，向俄羅斯提供軍援，他敦促北京不要違反國際法。此外，《華爾街日報》報導，針對中國擬軍援俄羅斯侵略烏克蘭俄羅斯，美國正考慮公開相關情報細節。

    史托騰伯格接受《美聯社》訪問時透露，西方國家已經多次警告中方，如果支持俄羅斯等同支持違反國際法，中國作為聯合國安理會成員國，不應以任何方式支持違反聯合國憲章及國際法的行為。

    史托騰伯格並強調，北約雖然不是戰爭的一方，但會「一直支持烏克蘭」。

    俄羅斯總統普廷22日接見中國最高層級外交官員、中共中央外事辦主任王毅，引發了西方的擔憂，即北京可能準備在這場將近1年的戰爭中，向莫斯科提供更有力的支持。

    《華爾街日報》22日報導，美國正考慮公開相關情報細節。據美國和歐洲官員稱，最近幾週，西方國家注意到有情報顯示，中國政府在對俄武器供應方面可能放棄之前的自我克制，但似乎尚未作出最終決定。

    根據官員表示，之前中國政府一直非常謹慎，對俄支持僅限於經濟上的援助和石油採購。但上述最新的情報評估顯示，中方的這一立場現在似乎正發生改變。

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