收假日國道13處塞車地雷路段 國5高乘載管制

明天收假日國道預估有13處路段易塞車，

2025/04/05 18:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（6日）是清明節連續假期收假日，交通部高速公路局預測，明天國道有13處路段易塞車，同時公布多項管制措施包括匝道封閉，國道5號也有高乘載管制。

高速公路局預估明天國道交通量為111百萬車公里，是平日年平均92百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，更是平日年平均的1.4倍。

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高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里與苗栗-湖口、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山與關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林、國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統及國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議由西部國道北向的用路人，南部地區於9時前出發，中部地區12時前出發，國5北向用路人在上午9時前出發，以節省寶貴時間。

高公局說明，明天國道交通疏導措施包括12時到21時封閉國1虎尾、埔鹽系統與國3西濱北向入口、13時到18時國5蘇澳、羅東、宜蘭與頭城的北向入口高乘載管制、單一費率、0時到5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。

另外，今天下午2時48分，國3北向125公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於2時55分排除，造成後方車流回堵3公里；2時50分，國1北向197.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中內線車道，於2時54分排除，造成後方車流回堵2公里，2時51分，國1南向312.6公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於3時09分排除，造成後方車流回堵6公里，上述事故都導致車輛回堵，影響整體車流順暢。

收假日中部國道路況預報。（高公局提供）

收假日國道管制措施。（高公局提供）

收假日北部國道路況預報。（高公局提供）

收假日南部國道路況預報。（高公局提供）

國3北向125公里處2輛小客車追撞事故，占用中線車道，回堵3公里。（高公局提供）

國1北向197.4公里2輛小客車追撞事故，占用中內線車道，回堵2公里。（高公局提供）

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