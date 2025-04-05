開工日明顯回溫 下週三雨襲全台

2025/04/05 17:59

未來降雨趨勢。下週三、四，全台有雨。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。下週一開工，北部、宜蘭溫度明顯回升。（氣象署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（6日）週日是清明節連續假期最後一天，中央氣象署預報，明起一連三天到下週二（8日）北部有零星短暫雨，其它地區天氣較穩定；但下週三晚間起受另一波鋒面通過影響，天氣會有很大變化，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天起一連三天，中南部天氣會比較穩定，僅西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部則是有零星短暫雨；氣溫也較舒適，北部台天溫度約25度到26度，中南部更溫暖，白天可達29度。

「不過下週三（9日）晚間天氣會有大變化，鋒面通過會帶來明顯降雨」，劉沛藤說，北部可能在白天時就會因為鋒面接近開始有變化，中南部較晚，實際時間還要等時間接近一點會較準確。

劉沛藤表示，這波鋒面大約會從下週三晚上起影響到下週四，屆時中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，溫度方面會因下雨稍微降低，但大致上沒有太大變化。

劉沛藤說，這波鋒面通過後，下週五到下週六（11日、12日）水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴。氣象署也提醒，明天起到下週五馬祖易有局部低雲或霧影響能見度；下週二（8日）晚起金門易有局部低雲或霧影響能見度。

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