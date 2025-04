木星磁層防禦破功！遭猛烈太陽風擠壓 氣溫飆升150度

2025/04/05 18:37

〔編譯管淑平/綜合報導〕即使龐大如木星,這個有超級風暴和極度不穩定氣溫的行星,也有軟弱的一面。英國研究人員最近記錄到,猛烈太陽風襲擊木星,壓縮這個巨行星的磁層,使其大氣溫度升高攝氏150度。這項發現透露出,太陽系行星大氣層,對太陽活動的敏感度,超過科學家先前的了解。

英國瑞丁大學行星學家歐唐納福(James O'Donoghue)領導的研究團隊,透過「凱克二號」(Keck II)望遠鏡和「朱諾號」(Juno)探測器的觀測數據,以及太陽風模型之預測,捕捉到太陽風對木星的戲劇性影響。歐唐納福指出,本如巨大磁力泡泡保護木星的磁層,在太陽風高速衝擊下受到壓縮,引發強烈的極光活動,這種木星高層大氣層的反應,是全球性且相當劇烈。

這份3日在《地球物理研究通訊》(Geophysical Research Letters)發表的研究報告指出,這股太陽風力量之大,「像擠壓一個巨大壁球一樣,壓縮木星磁層」,極區大氣層隨後膨脹,產生一股熱能波向赤道擴散,導致大氣溫度攀升到超過攝氏500度,比木星典型的大氣溫度約攝氏350度高出許多。

歐唐納福說,過去從未捕捉到木星對太陽風的反應,「這是我們歷來首次記錄到,地球以外發生這種現象」,太陽風衝擊,改變這個行星大氣層的方式,十分出人意料之外;受太陽風影響產生的超熱區,涵蓋半個木星,而木星直徑約比地球大11倍,「這表示溫度升高的區域很龐大」。

科學家之前認為,由於木星快速自轉,強勁的風形成屏障,可使其免於受到這類效應影響,升溫效應會僅限於極區。不過,這份新研究挑戰這種假設。歐唐納福在3日發布的新聞稿說,「這10年來我們對木星、土星、金星做了愈加詳細的研究,這些巨行星並不如我們原本認為的,那麼能抵擋太陽的影響,它們就像地球一樣脆弱」。

研究團隊推測,這類太陽風衝擊木星,可能每個月發生2到3次,頻率取決於太陽活動強度。歐唐納福說:「類似現象可能也會發生在土星、天王星或海王星上,不過我們還沒觀測到。這是相對罕見的事件。」

這項研究顯示,包括木星在內,太陽系行星大氣層,對太陽活動的敏感度,可能比先前所認為的還高。歐唐納福說,透過對木星的研究,得以了解太陽如何影響行星,而這有助於提高對太陽風暴影響的預測和了解。

