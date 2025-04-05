木星磁層防禦破功！遭猛烈太陽風擠壓 氣溫飆升150度

NASA過去拍攝到的木星磁場活動在極區形成極光。（美聯社檔案照）

2025/04/05 18:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕即使龐大如木星，這個有超級風暴和極度不穩定氣溫的行星，也有軟弱的一面。英國研究人員最近記錄到，猛烈太陽風襲擊木星，壓縮這個巨行星的磁層，使其大氣溫度升高攝氏150度。這項發現透露出，太陽系行星大氣層，對太陽活動的敏感度，超過科學家先前的了解。

英國瑞丁大學行星學家歐唐納福（James O'Donoghue）領導的研究團隊，透過「凱克二號」（Keck II）望遠鏡和「朱諾號」（Juno）探測器的觀測數據，以及太陽風模型之預測，捕捉到太陽風對木星的戲劇性影響。歐唐納福指出，本如巨大磁力泡泡保護木星的磁層，在太陽風高速衝擊下受到壓縮，引發強烈的極光活動，這種木星高層大氣層的反應，是全球性且相當劇烈。

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這份3日在《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）發表的研究報告指出，這股太陽風力量之大，「像擠壓一個巨大壁球一樣，壓縮木星磁層」，極區大氣層隨後膨脹，產生一股熱能波向赤道擴散，導致大氣溫度攀升到超過攝氏500度，比木星典型的大氣溫度約攝氏350度高出許多。

歐唐納福說，過去從未捕捉到木星對太陽風的反應，「這是我們歷來首次記錄到，地球以外發生這種現象」，太陽風衝擊，改變這個行星大氣層的方式，十分出人意料之外；受太陽風影響產生的超熱區，涵蓋半個木星，而木星直徑約比地球大11倍，「這表示溫度升高的區域很龐大」。

科學家之前認為，由於木星快速自轉，強勁的風形成屏障，可使其免於受到這類效應影響，升溫效應會僅限於極區。不過，這份新研究挑戰這種假設。歐唐納福在3日發布的新聞稿說，「這10年來我們對木星、土星、金星做了愈加詳細的研究，這些巨行星並不如我們原本認為的，那麼能抵擋太陽的影響，它們就像地球一樣脆弱」。

研究團隊推測，這類太陽風衝擊木星，可能每個月發生2到3次，頻率取決於太陽活動強度。歐唐納福說：「類似現象可能也會發生在土星、天王星或海王星上，不過我們還沒觀測到。這是相對罕見的事件。」

這項研究顯示，包括木星在內，太陽系行星大氣層，對太陽活動的敏感度，可能比先前所認為的還高。歐唐納福說，透過對木星的研究，得以了解太陽如何影響行星，而這有助於提高對太陽風暴影響的預測和了解。

瑞丁大學行星學家歐唐納福（James O'Donoghue）發文：

????Our new paper is out now! We caught Jupiter’s upper atmosphere reacting dramatically to a bursts of solar wind, which triggered a planet-wide wave of heat to flow from the auroras. This changes how we think about the Sun’s influence at the outer planets. www.reading.ac.uk/news/2025/Re...



[image or embed] — Dr James O'Donoghue ???? （@interplanetary.bsky.social） 2025年4月3日 晚上9:22

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