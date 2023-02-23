嚴重肥胖男嬰16個月大重達27公斤 體型如米其林寶寶真人版

印尼有一名男嬰年僅16個月，身高才75公分，體重卻已達到27公斤，整個人彷彿米其林寶寶真人版。（取自網路）

2023/02/23 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕印尼有一名男嬰年僅16個月，身高才75公分，體重卻已達到27公斤，甚至可以穿41歲父親的衣服。他的肥胖程度無疑對健康造成威脅，消息曝光後引發關注，印尼衛生醫療單位已經介入，提供這名男嬰一系列減重治療計劃。

綜合外媒報導，16個月大的男嬰阿爾法羅（Muhammad Kenzi Alfaro）出身印尼西爪哇省勿加泗，身高才75公分的他，體重卻已達到27公斤，相當於一個正常8歲小孩，比同齡幼童平均體重整整多出17公斤。事實上，阿爾法羅的超重光用目測就能分辨，他全身異常肥胖，臉頰肉高高隆起，幾乎淹過他的五官，整個人彷彿米其林寶寶真人版。

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這名巨嬰還沒有辦法自力行走或站立，而超重更是對他的自立學習雪上加霜，其母皮特莉亞（Pitriah）表示，沒有任何一台學步車可以供兒子使用。除此之外，阿爾法羅的巨大體型只穿得下XXXL的尿布，這種尺寸在市面上相當難買到，家人退而求其次，只能買XXL，因為沒辦法好好固定在阿爾法羅的身上，所以只有晚上睡覺才會讓他使用。

驚人的是，阿爾法羅甚至能穿得下41歲父親的衣服，尺寸「剛好合身」。阿爾法羅的父母在2022年12月帶著他到衛生單位求助，衛生單位帶著阿爾法羅母子到醫院接受專業檢查，並由醫師轉診醫院接受進一步治療。「巨嬰」消息曝光後，阿爾法羅一度也成為社群媒體焦點。

當地衛生官員於本月21日對外聲明，這名男嬰至今都在接受醫院的專業減重治療。

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