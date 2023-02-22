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    印度舉辦G20財長會議 強調現在不是「戰爭的時代」

    G20財政部長暨央行行長會議，近日將在印度揭開序幕。圖為印度資訊部部長塔庫爾。（路透）

    G20財政部長暨央行行長會議，近日將在印度揭開序幕。圖為印度資訊部部長塔庫爾。（路透）

    2023/02/22 16:30

    〔即時新聞／綜合報導〕20國集團（G20）財政部長暨央行行長會議，近日將在印度南部城市邦加羅爾（Bengaluru）揭開序幕。週三（22日）迎賓記者會中，印度重申對烏克蘭戰爭的立場，稱各國應利用對話和外交手段，早日解決爭端。

    根據《路透》報導，印度資訊部部長塔庫爾（Anurag Thakur）在迎賓記者會中表示：「如今的時代不適合戰爭，民主、對話和外交才是應該推進的方向」。G20成員國的財政部長和央行行長，本週五（24日）將參加在邦加羅爾舉行的會議。

    G20財長會議在鄰近邦加羅爾的南迪山（Nandi Hills）避暑山莊舉行，是今年印度擔任G20主辦國的第一場重大活動。烏克蘭戰爭極有可能成為此次會議的重點議題。本週五同時也是俄羅斯入侵烏克蘭屆滿一週年。

    印度對烏俄戰爭始終保持中立，拒絕公開譴責俄羅斯，僅呼籲透過外交手段解決。在過去一年內，印度大量進口來自俄羅斯的石油。俄羅斯數十年來，一直是印度最大的軍事裝備供應商，也是印度輸出醫藥產品的主要市場之一。

    G20財長會議還將討論債務重組問題，幫助受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行、烏俄戰爭影響而陷入困境的經濟體。印度已草擬一份幫助債務國的提案，要求「世界最大債權國」中國在內的貸款方，大幅削減貸款。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和德國財政部長林德納（Christian Lindneris）屆時預計將敦促中國「迅速兌現」對低收入、中等收入國家的債務減免。

    為期2天的會議中，國際貨幣基金組織（IMF）將與世界銀行（World Bank）、印度、中國、沙烏地阿拉伯、美國和其他七國集團（G7）成員國，舉行特別會議，試圖就共同標準、原則達成共識，並討論該如何定義「陷入債務困境的國家」。

    此外，加密貨幣的規則、改革多邊開發銀行、國際稅收、確保應對氣候變遷資金充足等，也在本次G20財長會議的議程上。國際貨幣基金組織、世界銀行、亞洲開發銀行（ADB）負責人都將列席會議，預計僅有俄羅斯財政部長、俄羅斯央行行長拒絕出席。

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