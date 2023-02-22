遏止種姓問題 西雅圖將種姓制度納入反歧視法

西雅圖市議會將「種姓制度」納入該市的反歧視法，讓西雅圖成為美國首個禁止種姓歧視的城市。圖為該市的印度裔議員莎旺特。（美聯社）

2023/02/22 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕西雅圖（Seattle）市議會週二（21日）表決通過，宣布將「種姓制度（caste system）」納入該市的反歧視法，西雅圖成為美國首個禁止種姓歧視的城市。

根據《路透》報導，印度裔西雅圖市議員莎旺特（Kshama Sawant）週二表示：「反對種姓歧視的爭鬥，與反對一切形式的壓迫息息相關」。該市修法後，有望彌平南亞移民、尤其是印度人及印度教社區的歧視問題。

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莎旺特指出，種姓歧視不僅存在於印度等南亞國家，甚至就在美國本土發生。莎旺特強調：「南亞裔美國人或外籍移工在他們的工作場所，正面臨嚴重的種姓歧視，甚至在科技業也時有所聞，西雅圖和全國各地的城市都不能倖免」。

種姓制度源自印度，是世界上最古老的社會階級制度之一。種姓制度的歷史可以上溯到數千年前，印度次大陸的政權因統治需求，允許高種姓階級享有特權，同時對低種姓階級進行壓迫。其中，「達利特（Dalit）」階級位處種姓制度的最底層，被視為毫無價值的「賤民」。

1947年印度獨立後，種姓制度即正式被廢止，但近年研究顯示，偏見始終屹立不搖。印度的高薪工作中，低種姓階級的比例明顯偏低，且達利特人在該國仍普遍遭到虐待；當達利特人試圖突破種姓的桎梏、向上社會流動時，更可能遭到無情的暴力鎮壓。

積極反對種姓制度的倡議者認為，種姓歧視與種族主義等其他形式的歧視並無不同，毫無疑問應被取締。美國的反歧視法禁止血統歧視，但沒有明文禁止種姓制度。

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