日本蛋價飆破記錄 較去年漲2倍

日本中型（M）雞蛋每公斤的批發價衝破335圓（約合台幣77元），刷新1993年有紀錄以來的新高價格，相較去年已整整漲了2倍。（法新社）

2023/02/22 21:44

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕雞蛋在日本向來有「物價優等生」之稱，不過去年入秋以來日本爆發史上最嚴重的禽流感，因為疫情造成的「蛋荒」，再加上玉米等飼料價格上揚的雙重打擊，已讓中型（M）雞蛋每公斤的批發價衝破335圓（約合台幣77元），刷新1993年有紀錄以來的新高價格，相較去年已整整漲了2倍。

若從零售價來看，日本農林水產省21日公布的2月食品價格動向顯示，平均一盒10顆中型蛋的價格為262圓（約合台幣60元），也較去年2月漲了48圓，漲幅為25％。

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日本每年10月進入禽流感感染期，去年爆發了史上最嚴重的禽流感，農水省公布資料顯示，截至上月底止，全國47個都道府縣中，已有25個道縣、70件確認感染案例，已撲殺約1235萬隻雞，其中有9成為蛋雞，佔國全蛋雞1億3729萬隻中的8％。

蛋雞的大量撲殺，重創了雞蛋的產銷，日本全國蛋價節節攀升，以往雞蛋因產銷安定，價格變動不大，被稱為「物價的優等生」，但受到蛋荒的衝擊，優等生的地位不保。日本放送協會（NHK）報導指出，受俄羅斯入侵烏克蘭的影響，玉米等雞隻主要飼料價格高漲，加上禽流感的感染擴大導致雞蛋的減少出貨等，是蛋價高漲的主因。

日本農水相野村哲郎去年底曾表示，蛋價在今年過年後應會回穩，不過他在本月17日的記者會上承認自己誤判情勢，「可能還要再等個半年左右」蛋價才有可能回穩。

日本雞蛋及蛋加工品販賣公司「JA全農雞蛋」，21日公布最新的中型雞蛋批發價為335圓。較上月公布的平均價286圓漲了49圓。與去年2月的批發價165圓，漲了170圓，整整漲了兩倍。農水省21日公布2月食品價格動向顯示，零售蛋價平均一盒10顆中型蛋為262圓，也較去年2月漲了48圓，漲幅為25％。

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