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    蛋荒、高蛋價成全球性現象 禽流感通膨為主因

    多國消費者荷包受雞蛋漲價壓縮，食品研究組織與美媒分析，這波蛋荒和漲價是禽流感、飼料與運輸成本上漲等因素所致。（彭博）

    多國消費者荷包受雞蛋漲價壓縮，食品研究組織與美媒分析，這波蛋荒和漲價是禽流感、飼料與運輸成本上漲等因素所致。（彭博）

    2023/02/22 18:31

    〔中央社〕台灣近日缺蛋，多國消費者荷包也受雞蛋漲價壓縮，美國1月蛋價就比去年同期增長約70%。食品研究組織與美媒分析，這波蛋荒和漲價是禽流感、飼料與運輸成本上漲等因素所致。

    根據全球食物消費者論壇（Global Food Consumers' Forum），紐西蘭去年12月蛋價較2021年同期上漲28.8%；歐洲聯盟（EU）過去6個月蛋價上漲75%；法國6粒盒裝蛋價格自2021年9月已上漲13%；澳洲與英國一些超市也限制每名顧客購買的雞蛋數量。

    「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，根據美國最新消費者物價指數，1月蛋價較前一個月上漲8.5%，較去年同期則上漲約70%。

    現在美國批發蛋價已從去年12月的紀錄新高回落，一打普通雞蛋的零售價自去年12月底開始維持在4美元範圍，2月4日當週零售價為4.13美元（約新台幣126元），低於1月21日當週的4.40美元。

    美國農場信貸體系CoBank的動物性蛋白質經濟學家厄尼思特（Brian Earnest）表示：「之後很長一段時間內，零售商不會願意把蛋價降回『正常』水準。」

    蛋價上漲也會影響到麵包、蛋糕、沙拉醬等以雞蛋為基底的產品。而全球食物消費者論壇指出，多國之所以缺雞缺蛋，原因可能包括烏克蘭衝突、極端天氣事件、全球不穩定、供應鏈問題，以及燃料、飼料、包裝與生產成本上漲等，但首要成因應是禽流感。

    目前美國、歐洲、英國正深陷歷來最嚴重的禽流感疫情。歐洲有37國遭殃，且疫情首度隨著候鳥遷徙跨越大西洋，影響美國和加拿大。

    家禽加工公司雖然投資生物安全新措施和其他預防手段，來減少病毒跨農場傳播，但只要員工踩到野鳥糞便，然後忘了清理鞋子就進入禽舍，病毒就可能隨之傳播，導致一整批家禽死亡。

    根據美國農業部（U.S. Agriculture Department）數據，自2022年初開始，高致病性禽流感已導致約5800萬禽鳥死亡，是繼2015年撲殺5000萬隻禽鳥後最致命的疫情。

    去年12月最後一週，美國雞蛋庫存比去年初少了29%；截至去年12月底，因禽流感而死的下蛋母雞已超過4300萬隻。

    美國農業部經濟學家在1月的研究紀要中表示：「（2022）年底前的帶殼蛋庫存比平常少，加上源自烘焙旺季的需求增長，導致蛋價連續幾週創下紀錄新高。」

    CoBank的厄尼思特則表示，美國蛋價上漲也是整體食品通膨的一環，背後因素包括勞動成本、原料、物流成本增加；就算禽流感效應減退，飼料與運輸成本提高，代表消費者仍將持續面對較高的蛋價。

    禽流感除了影響雞蛋，也導致美國商業肉用火雞供應緊俏。根據聯邦政府數據，去年春天的火雞胸肉價格突破每磅6.5美元，創下歷史新高。

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