日本蛋價創30年新高 超商缺蛋被迫停售部分商品

受禽流感疫情擴大造成雞蛋供給量減少影響，日本雞蛋每公斤批發價來到305日圓（約新台幣70元）。（法新，資料照）

2023/01/31 15:05

〔中央社〕受禽流感疫情擴大造成雞蛋供給量減少影響，日本雞蛋每公斤批發價來到305日圓（約新台幣70元），創1993年開始公布統計數字以來新高紀錄。缺蛋也造成超商被迫停售部分商品。

日本電視台（Nippon TV）報導，日本物價上漲，連被視為「物價優等生」的雞蛋也高漲不止。

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大型雞蛋販售公司「JA全農雞蛋」表示，作為雞蛋批發價格標準的東京地區M號雞蛋每公斤價格，今天來到305日圓，改寫2022年12月20日創下的300日圓紀錄，是1993年開始公布統計數字以來的最高價格。

日本12月對雞蛋需求量高，往年價格均有上漲傾向，農林水產省日前指出，通常進入隔年1月蛋價就會回穩。不過，由於日本各地禽流感疫情擴大、不斷撲殺雞隻，造成雞蛋供給量一度減少，成了蛋價高漲的主要因素之一。

JA全農雞蛋表示，目前狀況是雞蛋可能會暫時性供應不足，希望未來禽流感疫情能平息。

讀賣新聞報導，受到雞蛋供應不足的影響，日本便利商店龍頭7-11今天宣布停止販售使用雞蛋的約15項商品，像是溏心蛋等；另有約10項商品改為減少使用雞蛋、增加其他食材作為因應。

TBS電視台報導，日本本季已撲殺或將撲殺的蛋雞數高達1141萬隻，占全日本總飼育雞隻數約8%。

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