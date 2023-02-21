軍情動態》因應中國擴軍 新型神盾艦肖普號進駐橫須賀

美國海軍新型勃克級神盾艦「肖普號」將接替貝瑞號，進駐日本橫須賀基地。（取自第七艦隊臉書）

2023/02/21 06:18

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國海軍飛彈驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry）17日駛離日本橫須賀基地，結束為期6年的前進部署任務，接替它的「肖普號」（USS Shoup）已於去年12月抵達，顯示隨著台灣海峽緊張情勢加劇，美國海軍正加速艦艇輪調作業，將戰力最強的艦艇部署到印太地區。

「日經亞洲」20日報導，隸屬美國海軍第七艦隊的貝瑞號於1992年12月服役，是美國海軍現役最古老的驅逐艦之一。這是勃克級（Arleigh Burke Class）系列的第二艘艦艇，僅次於首艦「勃克號」（USS Arleigh Burke）。肖普號則是勃克級飛彈驅逐艦的Flight IIA版本，搭載2架具有空戰、潛戰和水面戰能力的MH-60直升機，可承擔多種任務，設計目的是獨立作戰或與航空母艦打擊群、水面行動群或兩棲戰備群共同作戰。

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貝瑞號駐紮橫須賀的時間僅約6年，比之前常駐橫須賀的他艘驅逐艦要短得多。2021年，「魏柏號」（USS Curtis Wilbur）和「麥肯號」（USS John S. McCain）分別在駐紮橫須賀25年和24年後離開日本。其他驅逐艦駐紮橫須賀的時間，則介於11到15年之間。魏柏號和麥肯號均曾數度通過台海。

據報導，曾擔任貝瑞號指揮官的海軍軍官，分別是後來晉升為海軍軍令部長的羅福賀（Gary Roughead），以及後來擔任北大西洋公約組織（NATO）盟軍最高指揮官的史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）。

勃克級驅逐艦是世界上第一批配備神盾武器系統（AEGIS Weapons System）的驅逐艦，擁有強大的電腦和雷達組合，可追蹤和引導武器摧毀敵方目標。

美國海軍表示，在駐紮橫須賀期間，貝瑞號共參加7次盟軍和聯軍演習、12次外國港口訪問，並在太平洋上航行近3萬英里（8萬公里）。貝瑞號如今將返回華盛頓州的艾弗雷特（Everett），進行例行維護。

關於前進部署艦艇的快速輪換，羅福賀表示，約6年的輪調時程一方面容許前進部署艦艇返回美國時進行更複雜的維護，一方面也可以更頻繁地增添新戰力，同時維持可資調遣的艦艇規模，維持一支陣容更堅強、戰備更到位的力量。

史塔伏瑞迪斯也說，基於印太地區對於中國海軍擴張的擔憂，增加一艘配備直升機的神盾艦適逢其時。

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