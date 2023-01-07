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    台灣也有！美軍援烏克蘭海麻雀飛彈 將用山毛櫸系統發射

    近日有美國媒體披露，美國軍援布萊德利裝步戰車同時，也將提供海麻雀防空飛彈，並整合進烏軍的蘇製山毛櫸防空系統。（法新社）

    近日有美國媒體披露，美國軍援布萊德利裝步戰車同時，也將提供海麻雀防空飛彈，並整合進烏軍的蘇製山毛櫸防空系統。（法新社）

    2023/01/07 00:38

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，美國宣布將軍援M2布萊德利裝步戰車，為烏軍地面部隊戰力大幅強化。而近日有美國媒體披露，在軍援布萊德利同時，美國也將提供海麻雀防空飛彈，並整合進烏軍的蘇製山毛櫸防空系統。

    根據美國媒體《政客》（politico） 5日報導，根據知情人士表示，在這份包含M2布萊德利裝步戰車的3.8億美元軍援中，也包含海麻雀（RIM-7）防空飛彈，且烏克蘭早就為海麻雀的到來做好準備。

    兩位知情人士透露，烏克蘭軍方已經將蘇製的山毛櫸（9K37）防空飛彈系統改裝，使其能適配海麻雀防空飛彈。報導也特別提到，「至今台灣是唯一使用海麻雀地面發射型的國家，美國和多個盟國則是使用艦載型」。

    海麻雀飛彈為一款點防空短程防空飛彈，由AIM-7麻雀空對空飛彈衍生而來，以雷達導引攔截敵機或反艦飛彈。至今已被先進海麻雀（ESSM，RIM-162）防空飛彈取代。

    而《政客》提及台灣的海麻雀應是指我國空軍裝備的「天兵防空系統」，該系統原為1966年瑞士歐瑞康公司（Rheinmetall Air Defence）所研發的雷達射控快砲系統，後加入陸基海麻雀飛彈，整合為彈炮合一防空系統。

    兩位知情人士透露，烏克蘭軍方已經將蘇製的山毛櫸（9K37）防空飛彈系統改裝，使其能適配海麻雀防空飛彈。圖為俄羅斯裝備的山毛櫸防空飛彈。（美聯社）

    兩位知情人士透露，烏克蘭軍方已經將蘇製的山毛櫸（9K37）防空飛彈系統改裝，使其能適配海麻雀防空飛彈。圖為俄羅斯裝備的山毛櫸防空飛彈。（美聯社）

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