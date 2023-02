被懷疑暗中軍援俄羅斯 中國反批：美國沒資格指手畫腳

2023/02/20 23:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國日前指控中國可能提供俄羅斯武器援助,西方高度關切。中國外交部今天(20日)反咬美國才是那個「持續在烏克蘭戰場傾注武器」的國家,沒有資格對中國「說三道四」。

面對中國可能背地裡援助俄羅斯武器,西方民主陣營紛紛跳出來警告北京勿輕舉妄動。對此,中國外交部20日透過官方推特批持續軍援烏克蘭的美國,「一直向烏克蘭戰場上傾注武器的是美國,不是中國。美國沒有資格告訴中國該怎麼做,中國永遠不會接受美方在中俄關係上的指手畫腳或脅迫。」

網友紛紛在推文底下留言,「根據國際法,支持一個國家保衛領土免受軍事侵略,在法律和道義上都是合理的,是你們一直支持俄羅斯違反國際法」、「中國就是站在侵略者一邊的,當你對台灣的侵犯態度如此明顯時,你也沒有任何指責的資格」、「是時候排除中國重建整個全球供應鏈」。

另外,中外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會時表示,本月24日將發表「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」,宣稱中國致力於實現和平,以對話來結束衝突。

It is the US, not China, that has been pouring weapons into the battlefield in Ukraine. The US is in no position to tell China what to do. China will never accept US finger-pointing or coercion on China-Russia relations. pic.twitter.com/H6krhOqYtc