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    被懷疑暗中軍援俄羅斯 中國反批：美國沒資格指手畫腳

    汪文斌20日表示中國將在24日發表對烏俄衝突的立場文件。（圖取自中國外交部發言人推特）

    汪文斌20日表示中國將在24日發表對烏俄衝突的立場文件。（圖取自中國外交部發言人推特）

    2023/02/20 23:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國日前指控中國可能提供俄羅斯武器援助，西方高度關切。中國外交部今天（20日）反咬美國才是那個「持續在烏克蘭戰場傾注武器」的國家，沒有資格對中國「說三道四」。

    面對中國可能背地裡援助俄羅斯武器，西方民主陣營紛紛跳出來警告北京勿輕舉妄動。對此，中國外交部20日透過官方推特批持續軍援烏克蘭的美國，「一直向烏克蘭戰場上傾注武器的是美國，不是中國。美國沒有資格告訴中國該怎麼做，中國永遠不會接受美方在中俄關係上的指手畫腳或脅迫。」

    網友紛紛在推文底下留言，「根據國際法，支持一個國家保衛領土免受軍事侵略，在法律和道義上都是合理的，是你們一直支持俄羅斯違反國際法」、「中國就是站在侵略者一邊的，當你對台灣的侵犯態度如此明顯時，你也沒有任何指責的資格」、「是時候排除中國重建整個全球供應鏈」。

    另外，中外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會時表示，本月24日將發表「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」，宣稱中國致力於實現和平，以對話來結束衝突。

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