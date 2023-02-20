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    警告中國勿搭「普廷列車」！美參院大老：否則比爛泥還不如

    共和黨參院大老葛蘭姆狠嗆中國。（美聯社檔案照）

    共和黨參院大老葛蘭姆狠嗆中國。（美聯社檔案照）

    2023/02/20 15:25

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國可能援助俄羅斯致命性武器，引起美國朝野關注。南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議院葛蘭姆（Lindsey Graham）在最新訪問中警告中國，「如果你們跳上普廷列車，你們就是比爛泥還不如」。

    美國政治新聞網站《政客》（Politico）20日報導，近日正在德國參加「慕尼黑安全會議」的葛蘭姆，19日接受《美國廣播公司》晨間節目「本週」（This Week）跨洋訪問指出，倘若中國決定向俄國提供致命性援助，助俄軍攻打烏克蘭，將會犯下巨大的錯誤，「如果你們跳上普廷列車，你們就是比爛泥還不如」（If you jump on the Putin train, you're dumber than dirt）。

    葛蘭姆還形容，「這就像是看了電影《鐵達尼號》後，還執意買一張鐵達尼號的船票。」

    針對美國副總統賀錦麗發表聲明，指美方正式確認俄國在烏克蘭犯下反人類罪，葛蘭姆也認為賀錦麗言詞正確，「他們（俄國）的行動是對我們共同價值的攻擊，對普遍人性的攻擊」。因此，他呼籲將俄國列為「支持恐怖主義國家」，與古巴、伊朗、北韓和敘利亞同列。

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