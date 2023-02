警告中國勿搭「普廷列車」！美參院大老：否則比爛泥還不如

共和黨參院大老葛蘭姆狠嗆中國。(美聯社檔案照)

2023/02/20 15:25

〔編譯孫宇青/綜合報導〕中國可能援助俄羅斯致命性武器,引起美國朝野關注。南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議院葛蘭姆(Lindsey Graham)在最新訪問中警告中國,「如果你們跳上普廷列車,你們就是比爛泥還不如」。

美國政治新聞網站《政客》(Politico)20日報導,近日正在德國參加「慕尼黑安全會議」的葛蘭姆,19日接受《美國廣播公司》晨間節目「本週」(This Week)跨洋訪問指出,倘若中國決定向俄國提供致命性援助,助俄軍攻打烏克蘭,將會犯下巨大的錯誤,「如果你們跳上普廷列車,你們就是比爛泥還不如」(If you jump on the Putin train, you're dumber than dirt)。

請繼續往下閱讀...

葛蘭姆還形容,「這就像是看了電影《鐵達尼號》後,還執意買一張鐵達尼號的船票。」

針對美國副總統賀錦麗發表聲明,指美方正式確認俄國在烏克蘭犯下反人類罪,葛蘭姆也認為賀錦麗言詞正確,「他們(俄國)的行動是對我們共同價值的攻擊,對普遍人性的攻擊」。因此,他呼籲將俄國列為「支持恐怖主義國家」,與古巴、伊朗、北韓和敘利亞同列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法