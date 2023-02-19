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    感人！ 地震活埋11天奇蹟獲救 新手父首見剛出生女兒畫面曝

    土耳其男子受困11天奇蹟獲救，與剛出生女兒首度見面。（路透）

    土耳其男子受困11天奇蹟獲救，與剛出生女兒首度見面。（路透）

    2023/02/19 11:36

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與敘利亞交界地區6日發生規模7.8強震重創當地，造成家破人亡的不幸消息頻傳。然而，日前傳出好消息，一名土耳其男子遭活埋11天後成功獲救，送醫治療後儘管身體仍然虛弱，但清醒後在病房見到剛出生的女兒，父女首度相見，畫面令人動容。

    根據每日郵報指出，33歲的亞齊（Mustafa Avci）與26歲的阿里（Mehmet Ali Sakiroglu）在6日凌晨發生地震時，正好都在安塔基亞醫療中心。然而強震之下，建築物倒塌，使得2人受困於廢墟之中。幸運的是，經過救難團隊的搶救，2人在261個小時後，奇蹟般獲救。

    當時亞齊獲救時，還能打電話給親朋好友報平安，在對話中難掩激動與興奮的心情。經過休息後，亞齊的妻子比爾格（Bilge）也在他清醒時，第一時間將剛出生的女兒抱到他身前，讓這對奇蹟父女相見，亞齊雖然身體仍然虛弱，但他還是起身抱住女兒並親吻她。

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