感人！ 地震活埋11天奇蹟獲救 新手父首見剛出生女兒畫面曝

土耳其男子受困11天奇蹟獲救，與剛出生女兒首度見面。（路透）

2023/02/19 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與敘利亞交界地區6日發生規模7.8強震重創當地，造成家破人亡的不幸消息頻傳。然而，日前傳出好消息，一名土耳其男子遭活埋11天後成功獲救，送醫治療後儘管身體仍然虛弱，但清醒後在病房見到剛出生的女兒，父女首度相見，畫面令人動容。

根據每日郵報指出，33歲的亞齊（Mustafa Avci）與26歲的阿里（Mehmet Ali Sakiroglu）在6日凌晨發生地震時，正好都在安塔基亞醫療中心。然而強震之下，建築物倒塌，使得2人受困於廢墟之中。幸運的是，經過救難團隊的搶救，2人在261個小時後，奇蹟般獲救。

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當時亞齊獲救時，還能打電話給親朋好友報平安，在對話中難掩激動與興奮的心情。經過休息後，亞齊的妻子比爾格（Bilge）也在他清醒時，第一時間將剛出生的女兒抱到他身前，讓這對奇蹟父女相見，亞齊雖然身體仍然虛弱，但他還是起身抱住女兒並親吻她。

261 SAAT SONRA BEBEĞİNE VE EŞİNE KAVUŞTU



Hatay'da depremde çöken özel hastanenin enkazından 261 saat sonra kurtarılan Mustafa Avcı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eşi Bilge ve deprem gecesi doğan bebeği Almila ile buluştu. pic.twitter.com/bEhxQsrzc8 — Sabah （@sabah） February 17, 2023

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