地震畫面曝光 土耳其2護士捨命衝進病房護新生兒

當地震發生時，醫護人員選擇先護住新生兒保溫箱。（圖翻攝至推特@FatmaSahin）

2023/02/13 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部與敘利亞北部交界處6日發生芮氏規模7.8強震，造成兩國已逾3.3萬人死亡。土耳其南部加濟安泰普市（Gaziantep）一間醫院，地震發生當下，醫護人員第一時間衝進病房中，護住嬰兒的保溫箱，此舉被攝影機記錄下來，影片後來被當地政治人物沙欣（Fatma Şahin）上傳至推特上，引發社會關注，獲得眾人一面讚賞。

據外媒《opoyi》報導，土耳其與敘利亞發生百年強震，造成重大死傷。近日網路上流傳一則，當時在土耳其當地醫院，發生地震時的影片，檢視該內容，一間新生兒的病房內，原本無醫護人員看顧，不久後開始劇烈搖晃，當下有兩名護士沒有選擇逃跑，而是直接衝進病房，緊緊護住裡頭剛出生嬰兒的保溫箱，並注意周邊情況，後來這兩名護士也分別被確認為尼扎姆（Devlet Nizam）及卡利斯坎（Gazwl Caliskan），她們英勇的行為，獲得大量網友稱讚。

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影片曝光後，網友紛紛回應，「土耳其護士冒著生命危險為醫院的新生兒服務，慈善是一種自願的責任。」、「土耳其醫護人員為保護小嬰兒所做的努力，無法用言語來描述。」、「地震期間，土耳其的新生兒護士跑去保護嬰兒，這是無法用言語形容的關懷及同情心。」

目前土耳其與敘利亞地震死亡人數已攀升至3.3萬多人，土耳其死亡人數約為29,605人，敘利亞則有超過3,500人死亡。

Sağlıkçılarımız şahane insanlar????#GaziantepBüyükşehir İnayet Topçuoğlu Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde, 7.7'lik #deprem esnasında minik bebekleri korumak için Hemşire Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan tarafından gösterilen gayreti anlatacak kelime var mı?



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